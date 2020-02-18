В Конституции России предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов

В российской конституции предложили закрепить неприкосновенность президента, завершившего исполнение полномочий, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председателя рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию Павла Крашенинникова.
"Пока мы не будем воспроизводить никакие позиции в отношении того или иного предложения", – отметил агентству пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос СМИ о том, нужна ли Владимиру Путину конституционно закрепленная неприкосновенность, если он перестанет быть президентом России, Песков подчеркнул, что "это вопрос для обсуждения" в рамках рабочей группы.
"В рамках рабочей группы – раз; и если это будет вынесено уже на второе чтение, то дальше этому предстоит быть одним из пунктов, по которому будет организовано общенародное голосование", – заявил пресс-секретарь Путина.
"Медуза" напоминает, что неприкосновенность бывших президентов уже закреплена в России законом "О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи", принятому в феврале 2001 года.
Как ранее сообщал RUS.TVNET, в январе президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию. Среди них - ужесточить требования к кандидатам в президенты России, ограничить приоритет международного права и усилить роль Государственного совета.
23 января Государственная дума России приняла законопроект о поправках в первом чтении. На 10 марта намечено второе чтение. Предположительно на нем будут рассмотрены дополнительные поправки, например, о возможности бывших президентов получить статус пожизненного сенатора.