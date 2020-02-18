В Конституции России предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов

"Пока мы не будем воспроизводить никакие позиции в отношении того или иного предложения", – отметил агентству пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос СМИ о том, нужна ли Владимиру Путину конституционно закрепленная неприкосновенность, если он перестанет быть президентом России, Песков подчеркнул, что "это вопрос для обсуждения" в рамках рабочей группы.

"В рамках рабочей группы – раз; и если это будет вынесено уже на второе чтение, то дальше этому предстоит быть одним из пунктов, по которому будет организовано общенародное голосование", – заявил пресс-секретарь Путина.

"Медуза" напоминает, что неприкосновенность бывших президентов уже закреплена в России законом "О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи", принятому в феврале 2001 года.

Как ранее сообщал RUS.TVNET, в январе президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию. Среди них - ужесточить требования к кандидатам в президенты России, ограничить приоритет международного права и усилить роль Государственного совета.