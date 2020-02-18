Выборы в Рижскую думу: партии объединяют силы

"Для развития/За!" и "Прогрессивные"

Партии "Для развития/За!" и "Прогрессивные" решили сформировать общий список для участия во внеочередных выборах в Рижскую думу, и кандидатом на пост мэра от этого списка станет депутат Сейма Мартиньш Стакис ("Для развития/За!").

Еще до того, как партии договорились о совместном списке, "Прогрессивные" выбрали в качестве кандидата на пост мэра председателя правления партии Мартина Коссовича.

Конкретную программу совместного списка партий и его лидеров планируется представить 7 марта.

По словам Стакиса, его установка на выборах - объединить силы, потому что "личные амбиции и мелкие раздоры" привели бы к тому же, из-за чего произошел роспуск нынешней думы.

"Несмотря на некоторые различия, у нас есть общее видение развития Риги. У нас есть взаимное желание сотрудничать и договариваться о принципах, которые приведут к реальным переменам", - пообещал Стакис, призвав "Новое Единство", Новую консервативную партию и национальное объединение Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK) вновь сесть за стол переговоров и попытаться объединиться на выборах.

VL-TB/LNNK

Несколько членов национального объединения VL-TB/LNNK готовы стать кандидатами на пост мэра столицы, сообщил агентству лидер VL-TB/LNNK Райвис Дзинтарс.

На вопрос о том, будет ли VL-TB/LNNK участвовать в выборах отдельно или вместе с другими партиями и кто станет кандидатом на пост мэра, Дзинтарс ответил, что полной ясности по этому вопросу можно ожидать в начале следующей недели.

По его прогнозам, тогда же станет известно об участии в выборах других "латышских партий" и их кандидатах на пост мэра.

По словам Дзинтарса, сейчас партия взвешивает различные варианты дальнейших действий. По его мнению, на выборах победу одержат те партии, которые сумеют сотрудничать.

Как сообщалось, председатель рижского отделения VL-TB/LNNK Эдвард Ратниекс ранее не отрицал, что в качестве кандидатов на пост мэра Риги от партии рассматриваются Ансис Пуполс и нынешний председатель фракции VL-TB/LNNK в Рижской думе Дайнис Лоцис.

Русский союз Латвии

Русский союз Латвии (РСЛ) примет участие в ожидаемых внеочередных выборах в Рижскую думу, сообщил агентству LETA сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов.

Официального решения об участии в выборах партия еще не приняла, однако это планируется сделать в ближайшее время.

Пока также не принято решения о том, кто может стать лидером списка, однако известно, что за это место могли бы побороться сам Митрофанов, Яков Плинер и Владимир Бузаев.

По словам Митрофанова, в список войдут как опытные политики, так и новые члены партии.

Политик убежден, что, если бы выборы состоялись сегодня, РСЛ смог бы обеспечить свое представительство в самоуправлении. В то же время Митрофанов подчеркнул, что невозможность получения надлежащего госфинансирования, скорее всего, негативно скажется на предвыборной кампании.

"Мы поставлены в крайне неравное положение по отношению к другим партиям, - подчеркнул Митрофанов.