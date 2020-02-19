Ср, 19.02.2020
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США: по обвинению в шпионаже в пользу России задержан мексиканский биолог

Флаг США. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Некий российский чиновник, чье имя не разглашается, в 2019 году завербовал Эктора Алехандро Кабрера Фуэнтеса. Мексиканскому ученому было поручено под чужим именем арендовать недвижимость в Майами-Дейд в штате Флорида. Чиновник запретил рассказывать кому-либо о состоявшейся встрече. 

В феврале 2020 года Фуэнтесу поручили найти машину "источника правительства США" и зафиксировать ее местонахождение и регистрационный номер. Когда 14 февраля Фуэнтес фотографировал номер автомобиля, это показалось странным охраннику жилого дома? сообщает телеканал "Дождь".

Спустя два дня в международном аэропорту Майами сотрудники таможни проверили телефон супруги мексиканца и в папке с удаленными файлами обнаружили фото автомобиля с правительственными номерами. Таможенники также установили, что сам Фуэнтес пересылал кому-то фото по WhatsApp.

Мужчина признался, что получил задание от российского правительства.

Предварительные слушания начнутся 21 февраля в мировом суде в Майами.

El Universal называет задержанного ученым-микробиологом, чья работа связана с Россией. Фуэнтес окончил магистратуру в Казанском федеральном университете и специализируется на молекулярной биологии.

Скриншот с сайта Казанского федерального университета.

ФОТО: скриншот

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