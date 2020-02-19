Что нельзя делать после того, как хорошо поел?

Есть фрукты

Фрукты советуют есть за 20-30 минут до обеда или через полтора часа после. Причиной тому, то, что фрукт при взаимодействии с некоторыми продуктами может привести к вздутию живота и расстройству желудка.

Заниматься спортом

После того, как поели обычно мы чувствуем сонливость и слабость, поскольку организму нужно направить энергию на переработку пищи.

Лежать и спать

Специалисты предупреждают: этого делать определённо нельзя! Будучи в горизонтальном положении желудочный сок может попасть в пищевод и вызвать изжогу.

Лучше полчаса посидеть, а затем прогуляться.

Идти в ванну или в душ

Желудку, чтобы он мог успешно обработать пищу, необходимо хорошее кровообращение. Если вы поели, то водные процедуры лучше отложить на полчаса.

ФОТО: Depositphotos

Пить чай

Любой напиток снижает концентрацию желудочного сока и мешает пищеварению. К тому же, именно чай содержит все вещества, которые ухудшают усвоение некоторых веществ. Чай лучше пить через 20-30 минут.

Курить

Курение само по себе является вредной привычкой и оно нежелательно после еды. Считается, что одна выкуренная сигарета после еды приравнивается к 10. Никотин препятствует обмену кислорода в организме, что отрицательно влияет на все процессы пищеварения.

Чистить зубы

Привычка чистить зубы сразу же после еды, чтобы они были белыми и здоровыми, может привести к противоположному результату. Почему? Чистя зубы, эмаль становится слабее и ваши зубы подвергаются воздействию кислот, которые выделяются из пищи. Подождите как минимум полчаса и тогда можно это делать.

Водить автомобиль