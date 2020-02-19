Как выглядит женщина, которая хранила девственность до 41 года?

Первый раз женщина рассказала о своей невинности в телепрограмме в 2014 году. Через четыре года Маккракен все-таки встретила своего единственного избранника - барабанщика по имени Дейв. Спустя 10 месяцев после первого свидания возлюбленные впервые занялись любовью во время романтического путешествия во Французскую Полинезию.

Ещё спустя два месяца пара поженилась, а в настоящее время Аманда сообщила в Instagram, что беременна!

Об этом женщина объявила в свой день рождения: "Мы ожидаем малыша в конце июля или начале августа. Пол ребенка узнаем только после того, как он родится, но мы уже в восторге".

Как пишет издание, Аманда рассказывала СМИ, что первые два бойфренда расставались с ней из-за других девушек, и она так опасалась, что это повторится, что решила не заниматься сексом - так, согласно её мнению, она держала ситуацию под контролем.

И оно того стоило!