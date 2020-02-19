Приостановлен процесс выдачи Кристине Мисане в ЮАР

Сестра Кристине Мисане узнала об этом от датского адвоката. Об этом она сообщила в интервью программе Яниса Домбурса на Delfi TV.

Тем временем Министерство иностранных дел не смогло подтвердить эту информацию агентству LETA.

Стоит отметить, что по состоянию на середину дня 19 февраля под петицией на платформе Change.org, призывающей Данию выдать Мисане Латвии, подписались 35 тысяч человек.

14 февраля Окружной суд Дании принял решение выдать Мисане в ЮАР, где ей грозит до 15 лет лишения свободы. Планировалось, что Мисане будет отправлена в ЮАР 20 февраля.

Тем временем во вторник, 18 февраля, Генеральная прокуратура приняла решение ЕС об аресте Кристине Мисане и направила запрос на ее выдачу в компетентное учреждение Датского королевства. Ордер одобрил суд Видземского предместья.

Также Министерство иностранных дел Латвии предложило правительству обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Решение будет принято в среду, 19 февраля.

Контекст:

Кристине Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь.

Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения. По утверждениям Мисане, он жестоко обращался с ней, дочкой и старшим сыном женщины.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию.

В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.