Андрейсала для людей: демонтируют 20 км рельсов

Пока что полностью демонтированы рельсы на участке от южной части Андрейсалы, в том числе рельсы, пересекающие железнодорожный переезд.

По словам Петерсонса, согласован проект демонтажа рельсов и на остальной территории, чтобы сделать ее более доступной для пешеходов, велосипедистов, арендаторов и местных жителей.