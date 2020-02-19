"Пацан, да тебя там изнасилуют": обвиняемый по московскому делу об опыте в СИЗО

В этом выпуске:

Андрей Баршай: эксклюзивное интервью.

Коронавирус: умерли более 2 тысяч человек.

В ООН обсуждают ситуацию на Донбассе.

Свидетели Иеговы: уголовные дела и пытки.

18 февраля последнего обвиняемого по делу о летних протестах в Москве Андрея Баршая приговорили к трем годам условно, обвинив его в том, что он толкнул сотрудника Росгвардии в бронежилете. Сам Баршай говорил, что пытался помочь другому протестующему, которого избивали дубинками.

Студент провел в СИЗО четыре месяца. Как это было, он рассказал в эксклюзивном интервью "Настоящему времени".

"Двое закоренелых сидельцев - один из них сказал, что за свою жизнь он отсидел 21 год - сколько мне сейчас - это был буквально прессинг, чтобы я испугался тюрьмы, чтобы я боялся ее настолько, чтобы пошел на сделку со следствием, что якобы мне принесло бы свободу буквально прямо сейчас... Чтобы я писал отказ от адвокатов, срочно ломился, требовал бы следователя и сознавался.

В основном напирали на то, что я весь из себя такой ботаник, дрыщ, хлюпик и из-за длинных волос говорили типа: "Пацан, да тебя там изнасилуют, потому что ты с длинными волосами". Вот что-то такое. Тяжело было", - поделился Баршай.

Он также рассказал, как окружающие реагировали на его статью. По его словам, не все знали, что это за 318-я статья, а когда понимали, что это "из-за тех митингов", кто-то спрашивал "сколько тебе заплатили?", "ну и чего ты добился?", кто-то выражал сочувствие и слова поддержки, а были и те, кто поражался тому, что за такое посадили.

Видео: ГЛАВНОЕ | 19.02.2020