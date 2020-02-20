Дания пока ничего не ответила по делу Мисане

Вчера представители Мисане сообщили, что процесс выдачи женщины ЮАР приостановлен.

Остапко рассказал, что лишь 17 февраля прокуратура получила необходимые доказательства, чтобы начать уголовный процесс и признать Мисане подозреваемой, что дает основание требовать ее выдачи Латвии. Информацию, необходимую для возбуждения дела, предоставила сестра Мисане.

Прокуратура отреагировала оперативно и в течение дня направила Дании европейский ордер об аресте. Официальный ответ от Дании ожидается в течение двух недель, однако Остапко выразил надежду, что это произойдет раньше.

Мисане признана подозреваемой по ст. 168, ч. 2 ст. 193 и ч. 2 ст. 275 Уголовного закона.

168-я статья предусматривает наказание за уклонение от решения суда или сиротского суда, связанного с опекой или правом на общение с ребенком, невыполнение решения о возвращении ребенка в страну его местожительства - кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.

Также уголовный процесс начат о похищении, уничтожении, повреждении либо незаконном использовании чужого финансового инструмента, за что полагается лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременный арест, принудительные работы или денежный штраф, с конфискацией имущества или без нее.