В рейтинге самых богатых россиянок - новый лидер

Стоимость принадлежащей Бакальчук собственности в течение года повысилась на 400 млн, достигнув отметки в 1,4 млрд долларов.

Рост стоимости собственности объясняется стремительным увеличением оборота Wildberries в 2019 году.

На втором месте с списке богатейших женщин России - многолетний лидер рейтинга Елена Батурина, руководитель предприятия Inteco Management, бывшая жена скончавшегося мэра Москвы Юрия Лужкова. По подсчетам Forbes, она владеет 1,2 млрд долларов.

В прошлом году Бакальчук и Батурина стали первыми долларовыми миллиардерами в рейтинге самых богатых россиянок.

Впервые Бакальчук попала в тройку лидеров рейтинга Forbes в 2018 году. Ее активы оценивали в 600 миллионов долларов. Через год издание включило ее в список самых заметных новых миллиардеров 2019 года — она стала второй женщиной в России, чье состояние достигло миллиарда долларов.

Батурина входит в рейтинг Forbes с 2004 года. За 16 лет ее состояние варьировалось от 900 миллионов до 4,2 миллиарда долларов, а в последние два года было неизменным.