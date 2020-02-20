В рейтинге самых богатых россиянок - новый лидер

Первое место в списке самых богатых женщин России заняла предприниматель Татьяна Бакальчук, основатель торговой компании Wildberries*. Об этом свидетельствует опубликованный журналом Forbes рейтинг.
Стоимость принадлежащей Бакальчук собственности в течение года повысилась на 400 млн, достигнув отметки в 1,4 млрд долларов.
Рост стоимости собственности объясняется стремительным увеличением оборота Wildberries в 2019 году.
На втором месте с списке богатейших женщин России - многолетний лидер рейтинга Елена Батурина, руководитель предприятия Inteco Management, бывшая жена скончавшегося мэра Москвы Юрия Лужкова. По подсчетам Forbes, она владеет 1,2 млрд долларов.
В прошлом году Бакальчук и Батурина стали первыми долларовыми миллиардерами в рейтинге самых богатых россиянок.
Впервые Бакальчук попала в тройку лидеров рейтинга Forbes в 2018 году. Ее активы оценивали в 600 миллионов долларов. Через год издание включило ее в список самых заметных новых миллиардеров 2019 года — она стала второй женщиной в России, чье состояние достигло миллиарда долларов.
Батурина входит в рейтинг Forbes с 2004 года. За 16 лет ее состояние варьировалось от 900 миллионов до 4,2 миллиарда долларов, а в последние два года было неизменным.
* Wildberries — международный интернет-магазин одежды, обуви, электроники, детских товаров, товаров для дома и других товаров. Помимо РФ, работает в Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. В январе 2020 года компания начала работать на рынке ЕС, открыв продажи в Польше.