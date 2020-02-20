Дания выдаст Мисане Латвии

Такое решение генпрокурор Дании Ян Рекендорф принял, так как Генеральная прокуратура Латвии выдала европейский ордер на арест Мисане, и отправила в компетентные службы Дании запрос на экстрадицию Мисане, сообщает LETA, ссылаясь на датское издание Ritzau.

Сообщается, что на заседании суда Мисане выглядела уставшей, но радостной. Адвокат женщины в Дании Хенрик Стагетон в интервью агентству LETA подтвердил, что суд принял решение об экстрадиции Мисане в Латвию - она должна вернуться на родину в течение 20 дней.

Адвокат рассказал, что прокуратура Дании отправит письмо Латвии, которая потом должна будет прислать за Мисане полицейский конвой. Отмечается, что начатый в ЮАР уголовный процесс против Мисане на данный момент заморожен.

В четверг, после оглашения датского суда об экстрадиции Мисане на родину, семья Кристине распространила благодарственное письмо, обращенное к народу Латвии и должностным лицам.

"Мы склоняем головы перед вами - за отзывчивость, время, слова поддержки и то, что вы были рядом. Без вас Кристине уже была бы в Южно-африканском бреду, а ее дети, возможно, уже никогда бы не увидели маму", - пишут родственники Кристине, отмечая, что по-настоящему поверят в победу, когда "Кристине ступит на латвийскую землю".

Семья выразила благодарность Министерству иностранных дел и его главе Эдгару Ринкевичу за огромную работу на протяжении более чем года, а также Генеральной прокуратуре и Министерству юстиции, президенту Эгилу Левитсу и его канцелярии, политикам и журналистам.

20 февраля власти Дании планировали выдать Мисане ЮАР, где ей грозило до 15 лет лишения свободы за похищение собственной дочери. 19 февраля стало известно , что Дания приостановила процесс выдачи гражданки Латвии.

Контекст:

Кристине Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь.

Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения. По утверждениям Мисане, он жестоко обращался с ней, дочкой и старшим сыном женщины.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию.

В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.