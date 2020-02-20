К какому типу посетителей фестиваля эротики относишься Ты?

К какому из них Ты причислил бы себя? Выясни, и уже 15 и 16 февраля встретимся на проходящем на Кипсале фестивале Erots 2019!

Первооткрыватель

ФОТО: Пресс-фото

Совершеннолетие открыло ему дверь к множеству новых развлечений и приключений. В восторге он жадно изучает все зоны фестиваля, оценивает ассортимент эротических товаров, толпится в первых рядах зрителей и не забывает сделать селфи с артистами. Приходит не один – вдвоем или с компанией.

Хранитель "огонька"

ФОТО: Пресс-фото

Приходит вдвоем и активно пробует все непривычное, от души презирая рутину. Фестиваль посещает, чтобы сделать ярче личную жизнь, улучшить самочувствие и поддержать "огонек" в длительных отношениях. Особо ценит мастер-классы как источник новых ощущений и воплощение тайных желаний.

Знаток

ФОТО: Пресс-фото

"Не вчера родился" и, возможно, посещал подобные мероприятия в других странах. Много сил и времени уделяет своему сексуальному самочувствию, фестиваль посещает, чтобы изучить новинки. Всегда готов дать совет другим посетителям – как о лучших шоу и идеальном месте для лаунжа, так и о лучших секс-игрушках и аксессуарах.

Тусовщик

ФОТО: Пресс-фото

На "Erots" приходит с друзьями, активно наслаждается лучшими шоу, зажигает в танцевальной зоне, а заодно изучает и остальное предложение. Встречает знакомых и вынашивает совместные планы, в каком из лучших мест города продолжить вечеринку.

Дегустатор

ФОТО: Пресс-фото

Завсегдатай Тиндера и других сайтов знакомств пришел на "Erots" с комплиментами и чарующей улыбкой, чтобы использовать возможность познакомиться в реале. Пикантная атмосфера, совместный танец и другие забавы позволяют ему быстро завязать контакты, отсеять лишнее и найти "правильный" вариант.

Раздвинь границы сексуальности!

Фестиваль "Erots" предлагает насладиться незабываемыми шоу, испытать ролевые игры, ощутить небывалые эмоции, раскрыть свои сокровенные желания и дать им волю! Программа фестиваля настолько разнообразна, что интересно будет всем – и одиноким посетителям, и парам, и компаниям друзей или знакомых.