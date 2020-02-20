Чт, 20.02.2020
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Национальное объединение назвало своего кандидата в мэры Риги

Эйнар Цилинскис.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Рижское отделение Национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK) в четверг на общем собрании решило выдвинуть кандидатом в мэры Риги бывшего депутата Сейма и министра защиты среды и регионального развития Эйнара Цилинскиса, сообщает агентство LETA.

На собрании свои кандидатуры на должность мэра отозвали Ансис Пуполс, Дайнис Лоцис и Эдвард Ратниекс, чтобы "совместно поддержать Цилинскиса". В отделении единогласно проголосовали за Цилинскиса как нового кандидата в мэры Риги.

Кроме того, на собрании было поддержано создание единого списка с Латвийским объединением регионов.

Когда стало известно о роспуске Рижской думы, сначала Нацобъединение планировало стартовать вместе с "Новым Единством" и Новой консервативной партией, однако затем переговоры иссякли.

Возможно, все три связанные с роспуском Рижской думы законопроекта могут вступить в силу до 25 февраля, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

Таким образом, внеочередные выборы могут состояться 25 апреля.

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