Национальное объединение назвало своего кандидата в мэры Риги

На собрании свои кандидатуры на должность мэра отозвали Ансис Пуполс, Дайнис Лоцис и Эдвард Ратниекс, чтобы "совместно поддержать Цилинскиса". В отделении единогласно проголосовали за Цилинскиса как нового кандидата в мэры Риги.

Кроме того, на собрании было поддержано создание единого списка с Латвийским объединением регионов.

Когда стало известно о роспуске Рижской думы, сначала Нацобъединение планировало стартовать вместе с "Новым Единством" и Новой консервативной партией, однако затем переговоры иссякли.

Возможно, все три связанные с роспуском Рижской думы законопроекта могут вступить в силу до 25 февраля, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.