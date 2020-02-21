В Эстонии на пляже обнаружили смертельно опасное растение

Волостная управа Пейпсияэре, Эстония, предупреждает на своем официальном сайте об опасных для жизни растениях на берегу Чудского озера. Людей призывают ни в коем случае не трогать их, пишет Rus.Postimees.
Волостная управа предупреждает, что всё растение является ядовитым, а особенно его корни. "Взрослому для опасного для жизни отравления будет достаточно всего несколько граммов свежего корнеплода, для ребенка смертельное количество в несколько раз меньше", - предупреждает волость.
Если человек все-таки дотронулся до этого растения руками, их необходимо сразу же тщательно помыть.
Запах и вкус никак не предупреждают о токсичности растения, в то же время для смертельного отравления достаточно небольшого количества растения.
Первые признаки отравления — ощущения жжения и зуда во рту. За ними следуют тошнота, парализация языка, начинает болеть живот, появляются сильные судороги, ухудшается зрение, появляется сильная жажда. В течение нескольких часов отравление может привести к остановке дыхания.
В случае подозрения на отравление надо сразу вызывать скорую помощь.
Собирать с берега эти растения нельзя, поскольку велика вероятность, что какие-то более мелкие корни останутся, которые так же опасны, как и более крупные, но источник отравления при отсутствии корнеплода тяжелее установить.