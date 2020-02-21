Ей точно 55? Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии

На чёрно-белом снимке 55-летняя актриса позирует в полосатом пиджаке Gucci, который перетянут ремнём со стразами того же бренда. На знаменитости также можно видеть боди Dolce Gabbana с прозрачными вставками и тонкие перчатки с принтом "гусиная лапка".