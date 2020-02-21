Ей точно 55? Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии

Актриса и модель итальянского происхождения Моника Беллуччи приняла участие в съёмках откровенной фотосессии для модного журнала L'Officiel Italia. Одной из фотографий поделилась сама звезда в своём Instagram.
На чёрно-белом снимке 55-летняя актриса позирует в полосатом пиджаке Gucci, который перетянут ремнём со стразами того же бренда. На знаменитости также можно видеть боди Dolce Gabbana с прозрачными вставками и тонкие перчатки с принтом "гусиная лапка".
Отмечается, что автором снимков является известный фэшн-фотограф Патрик ван Малдер.
Напомним, 11 февраля знаменитая голливудская актриса Дженнифер Энистон отметила очередной день рождения. В это трудно поверить, но звезде сериала "Друзья" исполнился 51 год!
Не оставили в стороне знаменательную дату и большие издания. Так, журнал Interview посвятил актрисе свою обложку и главный материал номера.
В свою очередь пользователи соцсетей отметили, что в свои 51 Энистон выглядит просто отлично.