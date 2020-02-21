Пт, 21.02.2020
Нам нужны люди вокруг нас, и чем больше надежных, любящих, заботливых людей будет вокруг твоих детей, тем лучше. Герцогиня Кейт Миддлтон

Ей точно 55? Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии

ФОТО: instagram.com/monicabellucciofficiel/

Актриса и модель итальянского происхождения Моника Беллуччи приняла участие в съёмках откровенной фотосессии для модного журнала L'Officiel Italia. Одной из фотографий поделилась сама звезда в своём Instagram.

На чёрно-белом снимке 55-летняя актриса позирует в полосатом пиджаке Gucci, который перетянут ремнём со стразами того же бренда. На знаменитости также можно видеть боди Dolce Gabbana с прозрачными вставками и тонкие перчатки с принтом "гусиная лапка".

Отмечается, что автором снимков является известный фэшн-фотограф Патрик ван Малдер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel) on

Напомним, 11 февраля знаменитая голливудская актриса Дженнифер Энистон отметила очередной день рождения. В это трудно поверить, но звезде сериала "Друзья" исполнился 51 год!

Не оставили в стороне знаменательную дату и большие издания. Так, журнал Interview посвятил актрисе свою обложку и главный материал номера.

В свою очередь пользователи соцсетей отметили, что в свои 51 Энистон выглядит просто отлично.

Последние новости

НАВЕРХ