Америкс прокомментировал раскол в ЧСР и сравнил экс-членов с рыбами

Как отметил политик, "рыба ищет где глубже, а человек где лучше", поэтому выбор теперь уже бывших коллег он "очень уважает". Политик допустил, что выбывшие члены правления ЧСР видят себя в каком-то другом списке на грядущих выборах.

Америкс подчеркнул, что ЧСР на ожидаемых выборах впервые стартует самостоятельно.

Председатель правления ЧСР также добавил, что сегодня, 21 февраля, в партию вступили сразу 12 новых членов. "Это вдвое больше, чем число выбывших, так что и рейтинги партии должны удвоиться", — отметил политик.

Среди новых членов — легкоатлет Станислав Олияр, экс-директор Рижского русского театра Эдуард Цеховал, экс-футболист Мариан Пахарь и актер театра Яков Рафальсон.

Как уже сообщал RUS.TVNET, ранее в пятницу, 21 февраля, о своем уходе из состава ЧСР заявили Эйжения Алдермане, Ирина Винник, Игорь Соломатин, Андрей Каменецкий, Вячеслав Степаненко и депутат Сейма Юлия Степаненко.