Водителям на заметку: пять шагов, которые нужно сделать сразу после ДТП

Позвонить в полицию или страховую фирму? Припарковать автомобиль или нет? Непосредственно после дорожно-транспортного происшествия может возникнуть множество важных вопросов, знание ответов на которые поможет легче выйти из затруднительной ситуации, пишет Rus.Postimees.
Каковы же основные действия, которые участники дорожного движения должны предпринять при дорожно-транспортном происшествии?
Заведующая отделом рассмотрения ущерба страховой компании Gjensidige Маарика Мюрк сказала, что, если люди в дорожно-транспортном происшествии не пострадали, водители единодушны в вопросе о причинах аварии и готовы это письменно подтвердить на месте, то полицию извещать не нужно.
Вмешательство полиции необходимо в случае, если ни один из водителей не согласен взять на себя ответственность за совершение аварии, и/или если люди получили травмы.
"После аварии важно сразу установить, получили ли люди травмы. В случае дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим следует немедленно позвонить в Центр тревоги по телефону 112 (единый европейский номер спасения, действительный и в Латвии — прим. RUS.TVNET). В ином случае в качестве следующего шага после остановки нужно письменно оформить обстоятельства аварии: участники аварии, её описание и ответственное за её совершение лицо. Это непременно надо сделать до того, как участники покинут место происшествия, поскольку потом будет сложно доказать, кто что сделал", – пояснила Мюрк.
Бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии, в котором в виде анкеты записана вся необходимая информация, можно получить у страховщиков, а также, например, на заправочных станциях.
Если бланка нет, можно оформить дорожно-транспортное происшествие на обычном листе бумаги, где должны быть записаны время и место его совершения, данные участников и возможных свидетелей, краткое описание аварии и ответственное лицо. Составленный текст водители должны заверить подписями.
В случае дорожно-транспортного происшествия:
- Как можно скорее остановитесь, не создавая этим дополнительной опасности, и включите аварийную сигнализацию вместе с габаритными огнями. При отсутствии аварийной сигнализации или при плохой видимости нужно установить на дороге аварийный треугольник.
- Если пострадавшему (пострадавшим) нужна помощь, сообщите об этом по телефону 112. После вызова помощи при необходимости окажите первую помощь пострадавшим. Если пострадавшие не нуждаются во врачебной помощи, то в качестве следующего шага следует письменно оформить обстоятельства аварии и указать ответственное лицо.
- Если на место вызвана полиция, то транспортные средства и относящиеся к аварии предметы передвигать нельзя.
- Запишите имена и адреса свидетелей.
- Сообщите об аварии в фирму дорожного страхования.