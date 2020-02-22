Не прошла мимо: один звонок девятилетней девочки спас жизнь человека

Прошлой осенью произошла одна история спасения, в результате которой школьница из Пайде получила благодарность и известность на всю Эстонию, пишет Rus.Postimees.
Звонок на номер 112.
Диспетчер: Центр тревоги, здравствуйте!
Звонящая Каролийне Аас: Здравствуйте...Здесь одна женщина. Сидит на скамейке и ее тошнит.
Д: Сидит, наклонившись вперед?
К.А.: Ага.
Д.: Я задам еще несколько вопросов. Ты ее дочь?
К.А.: Нет. Я проходила мимо и заметила ее.
Д.: Еще вопрос. Ты видишь рвоту? Там есть кровь?
К.А.: Она белая.
Д: Белая рвота...Эта женщина может двигаться или у нее нет сил подняться со скамейки?
К.А.: Я не знаю...Она будто шатается. Она пьяна.
Д: А у нее есть видимые повреждения?
К.А.: Нет.
Д: Спрошу еще. Как она выглядит? Что на ней надето?
К.А.: Она полностью в черном. Куртка и брюки.
Д.: Сколько лет этой женщине может быть?
К.А.: Взрослая.
Д: Молодая или старая?
К.А.: Ей около 30-40 лет или около 40-50 лет.
Д: Понятно. Хорошо! Ты молодец, что заметила и позвонила. Информация передана скорой помощи, они приедут и осмотрят эту женщину. Спасибо тебе! Ты умница!
Разъяснительные работы принесли свои плоды
Именно так выглядел телефонный разговор между девочкой и диспетчером Центра тревоги в октябре прошлого года.
Звонившей оказалась десятилетняя Каролийне Аас, которая учится в третьем классе Пайдеской основной школы имени Хиллара Ханссоо.
Она не смогла просто так пройти мимо женщины, которую рвало.
Каролийне шла от подруги в сторону центра города, когда заметила на улице Айявилья на скамейке женщину.
"Я не решилась остаться на месте, отошла чуть в сторону и позвонила на номер 112, - вспоминает девочка. - Казалось, что дама находится в плохом состоянии".
На тот момент Каролийне было девять лет. Она позвонила и ждала, пока не приехала скорая помощь.
Только после того, как медики начали оказывать помощь даме, девочка продолжила свой путь.
Мать Каролийны, Ану Юлевайн говорит, что домашние узнали о случившемся не сразу, а только через две недели, когда им позвонили из Центра тревоги и сообщили о хорошем поступке дочери. Их пригласили получить благодарственную грамоту.
"Тогда мне рассказали, что дочь сделала, - говорит Ану. - Каролийне не осмелилась сама рассказать, поскольку думала, что сделала что-то неправильно".
Юлевайн говорит, что дома они всегда учат, что в экстренных ситуациях надо звонить матери или отцу, а в случае серьезных инцидентов - на номер экстренной помощи 112. "В детском саду и школе учителя тоже проделывают важную работу. Дети наизусть знают номер 112", - уточняет мать.
Это был первый звонок Каролийне на номер 112. "Было немного страшно", - признается она.
"Я думаю, что теперь Каролийне будет еще смелее и будет еще чаще замечать нуждающихся в помощи", - сказала Ану Юлевайн, отметив, что они гордятся поступком своего ребенка, поскольку в это время мимо нуждающейся в помощи просто прошло несколько людей.
Как оказалось, у той дамы было переохлаждение и звонок маленькой девочки помог спасти ее жизнь.
Памятка о звонке на номер 112
- Первым делом скажите, что случилось, пострадал ли кто-то и нуждается ли в помощи.
- Скажите как можно точнее адрес или опишите свое местонахождение.
- Слушайте указания диспетчера, его задача — помочь вам. Отвечайте на вопросы — они нужды для того, чтобы правильно оценить ситуацию и дать спасателям, полицейским и медикам скорой помощи как можно больше дополнительной информации.
- Прекращайте звонок только тогда, когда вся информация передана и диспетчер разрешит.
- Если в опасности чья-то жизнь или имущество, помощь отправляется уже во время звонка. Из-за дополнительных вопросов помощь не задерживается — она уже в пути.
- Если ситуация изменится, дайте об этом знать.
- Не занимайте линию, чтобы при необходимости вам можно было перезвонить.