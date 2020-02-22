Не прошла мимо: один звонок девятилетней девочки спас жизнь человека

Звонок на номер 112.

Диспетчер: Центр тревоги, здравствуйте!

Звонящая Каролийне Аас: Здравствуйте...Здесь одна женщина. Сидит на скамейке и ее тошнит.

Д: Сидит, наклонившись вперед?

К.А.: Ага.

Д.: Я задам еще несколько вопросов. Ты ее дочь?

К.А.: Нет. Я проходила мимо и заметила ее.

Д.: Еще вопрос. Ты видишь рвоту? Там есть кровь?

К.А.: Она белая.

Д: Белая рвота...Эта женщина может двигаться или у нее нет сил подняться со скамейки?

К.А.: Я не знаю...Она будто шатается. Она пьяна.

Д: А у нее есть видимые повреждения?

К.А.: Нет.

Д: Спрошу еще. Как она выглядит? Что на ней надето?

К.А.: Она полностью в черном. Куртка и брюки.

Д.: Сколько лет этой женщине может быть?

К.А.: Взрослая.

Д: Молодая или старая?

К.А.: Ей около 30-40 лет или около 40-50 лет.

Д: Понятно. Хорошо! Ты молодец, что заметила и позвонила. Информация передана скорой помощи, они приедут и осмотрят эту женщину. Спасибо тебе! Ты умница!

Разъяснительные работы принесли свои плоды

Именно так выглядел телефонный разговор между девочкой и диспетчером Центра тревоги в октябре прошлого года.

Звонившей оказалась десятилетняя Каролийне Аас, которая учится в третьем классе Пайдеской основной школы имени Хиллара Ханссоо.

Она не смогла просто так пройти мимо женщины, которую рвало.

Каролийне шла от подруги в сторону центра города, когда заметила на улице Айявилья на скамейке женщину.

"Я не решилась остаться на месте, отошла чуть в сторону и позвонила на номер 112, - вспоминает девочка. - Казалось, что дама находится в плохом состоянии".

На тот момент Каролийне было девять лет. Она позвонила и ждала, пока не приехала скорая помощь.

Только после того, как медики начали оказывать помощь даме, девочка продолжила свой путь.

Мать Каролийны, Ану Юлевайн говорит, что домашние узнали о случившемся не сразу, а только через две недели, когда им позвонили из Центра тревоги и сообщили о хорошем поступке дочери. Их пригласили получить благодарственную грамоту.

"Тогда мне рассказали, что дочь сделала, - говорит Ану. - Каролийне не осмелилась сама рассказать, поскольку думала, что сделала что-то неправильно".

Юлевайн говорит, что дома они всегда учат, что в экстренных ситуациях надо звонить матери или отцу, а в случае серьезных инцидентов - на номер экстренной помощи 112. "В детском саду и школе учителя тоже проделывают важную работу. Дети наизусть знают номер 112", - уточняет мать.

Это был первый звонок Каролийне на номер 112. "Было немного страшно", - признается она.

"Я думаю, что теперь Каролийне будет еще смелее и будет еще чаще замечать нуждающихся в помощи", - сказала Ану Юлевайн, отметив, что они гордятся поступком своего ребенка, поскольку в это время мимо нуждающейся в помощи просто прошло несколько людей.

Как оказалось, у той дамы было переохлаждение и звонок маленькой девочки помог спасти ее жизнь.