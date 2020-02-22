"Нормальный процесс": Буров высказался о расколе в партии "Честь служить Риге"

"У меня нет никаких отрицательных эмоций. Я не хочу сейчас никого критиковать, так как это абсолютно нормальный процесс", - сказал он.

По мнению Бурова, один из вышедших из рядов партии депутатов Рижской думы - руководитель комитета по жилью и окружающей среде Вячеслав Степаненко - таким образом, видимо, ищет возможность, как ему выгоднее участвовать в предстоящих в апреле внеочередных выборах столичной думы.

"Я не удивлюсь, если в ближайшее время мы его увидим в другом списке", - сказал Буров.

Он не отрицал, что в кандидатский список ЧСР планировалось включить и Степаненко, и еще одного члена партии - Игоря Соломатина. Теперь вместо них будут включены другие кандидаты.

Более конкретно список партии на выборах планируется обсудить на внеочередном съезде ЧСР 29 февраля.

Как уже сообщал RUS.TVNET, ранее в пятницу, 21 февраля, о своем уходе из состава ЧСР заявили Эйжения Алдермане, Ирина Винник, Игорь Соломатин, Андрей Каменецкий, Вячеслав Степаненко и депутат Сейма Юлия Степаненко.