"Миллион деревьев для Риги" и другие обещания кандидата на должность мэра столицы Юрашса

В субботу, 22 февраля, на заседании совета НКП он заявил, что готов бороться за победу на выборах Рижской думы как кандидат на должность мэра.

"Мы должны изменить Ригу. Как сплоченная команда мы должны победить на выборах", - сказал Юрашс.

Он подчеркнул, что цель НКП - вернуть Ригу, освободить город от "гнета коррупции", который существовал 10 лет.

Юрашс задал риторический вопрос, куда исчезают заплаченные рижанами налоги, потому что, несмотря на почти миллиардные поступления в бюджет, в Риге по-прежнему разрушены мосты, разбиты улицы, процветает коррупция и происходят кандалы.

"Только лозунгами мы не победим. Время популизма и голословных обещаний закончилось, наша сила была и будет в делах", - подчеркнул кандидат в мэры.

Главное предложение НКП для Риги - честное и открытое управление. Юрашс пообещал не выдвигать на должности "старых приятелей, любовниц и сыновей водителей", потому что работать в самоуправлении должны честные, смелые и профессиональные люди.

Говоря о проблемах озеленения, Юрашс сообщил, что у НКП разработана специальная программа "Миллион деревьев для Риги", цель которой - сделать ее самым зеленым городом в Северной Европе.

Это означает создание зеленых зон, парков, озеленение улиц и в тех местах города, где их до сих пор не было.

"НКП - единственная партия, которая последовательно выполняет то, что ранее обещала людям", - подчеркнул Юрашс. Партия защищает интересы своих избирателей, а силы ей придает уверенность в том, что справедливость победит, сказал кандидат от НКП.

Юрашс подчеркнул, что при нем в Рижской думе будут запрещены любые закупки на основе коммерческой тайны. Рижане смогут видеть денежные потоки в режиме онлайн, а те предприниматели, которые не согласятся с такими условиями, не смогут получить муниципальные заказы.

Продолжая борьбу за запрет азартных игр на всей территории Латвии, НКП планирует закрыть игорные залы не только в историческом центре Риги, но и в микрорайонах столицы.

Также Юрашс пообещал в течение двух лет обеспечить 2000 дополнительных мест в детских садах.

Партия разработала программу "Первое жилье в Риге", которая предусматривает за год обеспечить квартирами не менее 1500 молодых семей. Также будет продолжена работа, чтобы освободить людей от уплаты налога на недвижимость за основное жилье.