Она ещё и стюардесса! Знакомьтесь, двойник Меган Маркл, покорившая небо

"Пассажиры много раз спрашивали, почему я работаю стюардессой, если я замужем за принцем. Такое происходит достаточно часто, но меня это не злит. Меган — прекрасная женщина, и мне льстит то, что меня сравнивают с ней", — рассказала Кристин порталу Daily Star.

Примечательно, что фанаты 38-летней Меган часто по ошибке останавливают Кристин во время работы. Бывали и случаи, когда паспорт девушки даже проверяла служба безопасности аэропорта, чтобы убедиться в том, что она не является членом королевской семьи.

Девушка, кстати, не скрывает, что её мечта — "сыграть Меган в фильме про нее". В определённом смысле Кристин уже немного приблизилась к своему кумиру, приняв участие в фотосессии с двойником принца Гарри.

Пока что у девушки в социальной сети Instagram всего 1 854 подписчика, однако, по всей видимости, успех ещё впереди.