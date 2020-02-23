"Представьте, если бы так было в Lido": эстонский архиепископ раскритиковал KFC в Таллинне

Архиепископ Урмас Вийльма в субботу посетил таллиннский ресторан быстрого питания KFC, о котором много говорили после его открытия. Вийльма обратил внимание на то, что некоторые клиенты, которые не владеют английским языком, могут остаться без некоторых предлагаемых заведением услуг, например, без бесплатных повторных напитков, пишет Rus.Postimees.

Вийльма рассказывает, как он в субботу решил заказать ведерко куриных крылышек. "Учитывая погоду, был рад, что смог оставить свой автомобиль прямо возле входа, где перед нашим прибытием как раз освободилось одно парковочное место. На инфотабличке вычитал, что с парковочными часами бесплатная парковка длится 45 минут. В ресторане выяснилось, что свои блюда ждут несколько десятков человек. Но сам процесс заказа был быстрым и я получил от кассира номер своей очереди", - описывает первые впечатления архиепископ.

"Время шло и я терпеливо сидел в ожидании. Это время я заполнил тем, что читал находящиеся на стенах плакаты и надписи о ценностях KFC", - рассказывает Вийльма, отмечая, что на стенах были и цитаты основателя этой сети ресторанов Харланда Дэвида Сандерса.

Архиеписком рассказал, что эстонский язык представлен только в меню ресторана и в указателях, где можно сделать заказ, а где его получить.

По словам Вийльма, его действительно обеспокоило в момент ожидания и беспокоит до сих пор, что все цитаты и прочее, что есть на стенах KFC, написаны только на английском языке. «На эстонском языке меню ресторана и также две больших надписи печатными буквами, воспринимаемые как приказ: TELLI (ЗАКАЗАТЬ) и SAA KÄTTE (ПОЛУЧИТЬ). Даже возле питьевых автоматов текст только на английском - FREE REFILL", - пишет он.

Поскольку такое знаменитое место общественного питания выбирает для вдохновляющих текстов только английский язык, Вийльма считает, что предприятие заботится только о своей курице.

"На ожидание потребовалось ровно 45 минут, как было отмечено (на эстонском языке) на инфотабличке возле парковочного места. Время ожидания меня не смутило. В связи с информацией в СМИ я был к этому готов, - комментирует он. - Но меня обеспокоило то, что международная сеть быстрого питания KFC очень уважает свою курицу, но владельцы этой сети не уважают наш эстонский язык и эстонский народ. Если, например, кто-то из моих пожилых родственников, которые не владеют английским языком, пойдут в ресторан KFC, к сожалению, они не узнают, какие дружелюбные в отношении еды и клиентов ценности KFC и основателя полковника Сандерса. Они также не узнают, что если их прохладительный напиток закончится, они могут пойти и бесплатно вновь заполнить свой стакан", - указывает он на ошибочное мнение, что все клиенты владеют английским.

Для лучшего понимания ситуации он приводит в пример магазины Maxima и ресторан Lido.

"Подумал также, как бы отнеслись клиенты, например, к тому, что в магазинах сети Maxima все рекламные таблички и плакаты были бы на литовском языке.

Также вызывало бы беспокойство, если бы используемые в оформлении тексты популярного ресторана Lido могли бы понять только знающие латышский язык,

- пишет он. - Но было бы интересно зайти в салон предприятия, торгующего корейскими автомобилями, и познакомиться с ценностями автофирмы через плакаты на корейском языке".

Он объяснил публикацию своего поста тем, что в понедельник Эстонская Республика отмечает День независимости, в связи с чем в речах будет много звучать о важности защиты и уважения эстонской культуры и языка.