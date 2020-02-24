Принц Гарри и Меган Маркл заявили, что Елизавета II не может лишить их бренда Sussex Royal

Издание рассказывает, что герцоги Сассекские были рассержены принятие этого решения, а также тем, как к ним отнеслись в королевской семье. Об этом говорится в официальном заявление королевских супругов: у британского монарха или кабинета министров "нет юрисдикции" относительно бренда Sussex Royal за границей.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл больше не смогут использовать бренд Sussex Royal, поскольку британский закон не разрешает применять к себе слово "королевский" (Royal) после отказа от королевских обязанностей.

Вскоре после этого заявления собеседник Daily Mail из окружения королевы рассказал, что она не в восторге от этих слов.

Герцоги Сассекские используют свой Instagram-аккаунт под таким названием (Sussex Royal), где за ними следят почти 11,2 миллиона пользователей, а также свой сайт. Также супруги образовали благотворительный фонд под брендом Sussex Royal и собирались создать торговую марку Sussex Royal, чтобы выпускать одежду, сувениры и прочую продукцию.

8 января принц Гарри и Меган Маркл внезапно сделали сообщение о том, что отказываются от статуса старших членов семьи и полагающихся в связи с этим привилегий в связи с тем, что решили начать независимую жизнь.

Как пишут СМИ, данное решение оказалось неприятным сюрпризом для королевской семьи. Королева была расстроена решением внука, а принцы Чарльз и Уильям даже разозлились. Но позднее Елизавета II объявила, что поддерживает это решение.