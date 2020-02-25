Блогер из Новой Зеландии сбросила 68 килограммов за год. Как? Рассказываем!

Ариана Омипи - блогер из Новой Зеландии, которая на протяжении шести лет боролась с лишним весом. Сейчас она только радуется своему отражению в зеркале!
- Как Ариана смогла решиться на перемены?
Ещё когда блогер была подростком, она страдала от *компульсивного переедания.
*расстройство приёма пищи, представляющее собой чрезмерное употребление еды, приводящее к появлению лишнего веса и являющееся реакцией на дистресс.
В 2014 году отметка на весах достигла 126 килограммов. Тогда девушка приняла решение поменять привычный образ жизни.
"Мои порции были бесконтрольно огромны. Я не ела вредную еду, но употребляла слишком много относительно здоровой. Я могла съесть три тарелки яичницы с беконом на завтрак", - приводит слова девушки "Чемпионат".
При помощи правильного питания и ряда диет Ариане удалось за год сбросить половину своего веса. Успехами в похудении она делилась в Instagram-аккаунте, а положительная реакция людей только мотивировали ее двигаться дальше.
- Лишний вес и операция
К началу 2018 года блогер вернула сброшенные 68 килограммов, но пыталась скрыть набор лишнего веса от подписчиков. Несмотря на это, девушка не стала сдаваться и за последний год похудела до 62 кг. Ариана смогла достичь этого результата при помощи операции по удалению 90% растянутого желудка.
"Сравните: за три недели до бариатрической операции я с трудом сбросила 7,5 кг, а за неделю после смогла похудеть на 6,2 кг!" - говорит девушка.
- Путь к фигуре мечты
Такого ошеломляющего результата, естественно, не было сразу же после операции. Ариана регулярно занималась спортом и придерживалась здорового питания.
Сейчас она мотивирует сотни тысяч людей на перемены. Девушка всё ещё активно ведёт свой Instagram, публикуя там полезные рецепты и кадры своих тренировок.
"Изменения могут быть пугающими. Да, будет и обвисшая кожа, и состояние депрессии, и огромное желание отказаться от борьбы, и косые взгляды, но знаете, что страшнее всего? Позволить страху одержать верх! Не обращайте внимание на мнение окружающих, сосредоточьтесь на своём пути!" - пишет Ариана.