Блогер из Новой Зеландии сбросила 68 килограммов за год. Как? Рассказываем!

Как Ариана смогла решиться на перемены?

Ещё когда блогер была подростком, она страдала от *компульсивного переедания.

*расстройство приёма пищи, представляющее собой чрезмерное употребление еды, приводящее к появлению лишнего веса и являющееся реакцией на дистресс.

В 2014 году отметка на весах достигла 126 килограммов. Тогда девушка приняла решение поменять привычный образ жизни.

"Мои порции были бесконтрольно огромны. Я не ела вредную еду, но употребляла слишком много относительно здоровой. Я могла съесть три тарелки яичницы с беконом на завтрак", - приводит слова девушки "Чемпионат".

При помощи правильного питания и ряда диет Ариане удалось за год сбросить половину своего веса. Успехами в похудении она делилась в Instagram-аккаунте, а положительная реакция людей только мотивировали ее двигаться дальше.

Лишний вес и операция

К началу 2018 года блогер вернула сброшенные 68 килограммов, но пыталась скрыть набор лишнего веса от подписчиков. Несмотря на это, девушка не стала сдаваться и за последний год похудела до 62 кг. Ариана смогла достичь этого результата при помощи операции по удалению 90% растянутого желудка.

"Сравните: за три недели до бариатрической операции я с трудом сбросила 7,5 кг, а за неделю после смогла похудеть на 6,2 кг!" - говорит девушка.

Путь к фигуре мечты

Такого ошеломляющего результата, естественно, не было сразу же после операции. Ариана регулярно занималась спортом и придерживалась здорового питания.

Сейчас она мотивирует сотни тысяч людей на перемены. Девушка всё ещё активно ведёт свой Instagram, публикуя там полезные рецепты и кадры своих тренировок.