Как я ходила на собрание Анонимных Алкоголиков

ФОТО: RUS.TVNET

Статный мужчина лет пятидесяти, молодая стройная девушка с жемчужной нитью на шее, румяная блондинка, худощавый мужчина в спортивной куртке. Разного возраста и социального статуса.

Все собравшиеся здесь больше напоминают членов какого-то объединения по интересам, чем алкоголиков, каждый из которых когда-то дошел до своего личного "дна".

К журналистам, как и к религии, собравшиеся здесь относятся по-разному - кто-то говорит, что часто работники СМИ освещают темы, связанные с Анонимными Алкоголиками, предвзято, кто-то, наоборот, сетует на то, что из-за недостатка информации о сообществе в публичном пространстве об Анонимных Алкоголиках у многих людей складывается неправильное мнение.

"У нас же в обществе как? Если человек бухает, то это нормально. Если человек не бухает и ходит в какие-то Анонимные Алкоголики, это сразу вызывает вопросы.

Многие люди не понимают, что такое алкоголизм. Что такое туберкулез - знают все, а что такое алкоголизм - нет.

У всех ассоциация, что алкоголик - это такой конченый человек, но на самом деле это не так", - объясняет мне сидящий напротив мужчина.

Всего в комнате 10 человек, мужчин больше, чем женщин. Встреча начинается с минуты молчания, чтобы каждый мог подумать о том, зачем он здесь, и вспомнить о тех, кто находится в срыве или погиб в борьбе с недугом.

ФОТО: RUS.TVNET

"Когда я впервые попал на собрание Анонимных Алкоголиков - ожидал каких-то асоциальных личностей в шрамах, страшных, угрюмых. А они все абсолютно нормально выглядели, один даже в белой рубашке пришел", - рассказывает статный мужчина лет пятидесяти. У него громкий, хорошо поставленный голос и густая шевелюра с небольшой проседью.

"Только, пожалуйста, анонимно, - добавляет еще один мужчина. - Была у нас история - один человек опубликовал фотографию с выезда Анонимных Алкоголиков. Написал, мол, хорошо провели время. Его работодатель это увидел, и за это его уволили". Он делает глоток чая из термоса и начинает хрустеть фантиком от конфеты.

Анонимность - обязательное условие сообщества. Многие люди, приходящие сюда, занимают хорошие должности, имеют свое дело, не употребляют алкоголь десятки лет, но все равно называют себя алкоголиками. "Здравствуйте, я Мария, и я алкоголик", - говорит стройная девушка, сидящая за столом. Все собравшиеся говорят: "Привет, Мария!" - и аплодируют.

Бывших алкоголиков - так же, как и бывших наркоманов, - не бывает, убеждены собравшиеся.

"Один человек может выпить 50 или 150 граммов и остановиться. Когда алкоголь попадает в мою кровь, он включает некий раскачанный механизм - и все, происходит безумие, ты не можешь остановиться", - рассказывает один из членов группы "Улыбка".

Те, кто осознал свою зависимость от алкоголя, больше никогда не смогут выпивать бокал вина за ужином или 50 граммов виски во время застолья.