Пиво за рулем в прямом эфире: в Саласпилсе задержан пьяный водитель-"видеоблогер"

Модераторы странички быстро отреагировали на поступившую информацию и передали ее сотрудникам полиции. Оперативники установили, что трансляция ведется из Саласпилса, и отправились на поиски нарушителя.

Вскоре ими был задержан мужчина 1985 г. рожд. — на момент появления стражей порядка горе-водитель продолжал вести "прямой репортаж" и допивал очередную бутылку пива, после чего завел автомобиль и начал движение.

Концентрация алкоголя в организме мужчины на момент задержания составляла 2,58 промилле.