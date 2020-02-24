Пиво за рулем в прямом эфире: в Саласпилсе задержан пьяный водитель-"видеоблогер"

23 февраля на Facebook-аккаунт Госполиции поступила жалоба на пользователя соцсети, который в режиме реального времени вел трансляцию за рулем автомобиля и распивал при этом спиртное.
Модераторы странички быстро отреагировали на поступившую информацию и передали ее сотрудникам полиции. Оперативники установили, что трансляция ведется из Саласпилса, и отправились на поиски нарушителя.
Вскоре ими был задержан мужчина 1985 г. рожд. — на момент появления стражей порядка горе-водитель продолжал вести "прямой репортаж" и допивал очередную бутылку пива, после чего завел автомобиль и начал движение.
Концентрация алкоголя в организме мужчины на момент задержания составляла 2,58 промилле.
Теперь нарушителю грозит арест до 15 суток, денежный штраф от 1200 до 1400 евро и лишение прав на четыре года.