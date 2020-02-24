Прояснился вопрос компенсаций для уволенных депутатов Рижской думы

Как пояснила представитель юридического бюро Сейма Дина Мейстере, закон не предусматривает компенсаций депутатам думы, поскольку на время исполнения своих обязанностей им не запрещено иметь другую работу.

Сегодня у думы нынешнего созыва последний рабочий день.

Депутаты получат полагающиеся им зарплаты, в свою очередь руководителям комитетов и председателю думы положены также компенсации за неиспользованный отпуск.

Большая часть депутатов уже в понедельник покинула помещения фракций и рабочие кабинеты.

В понедельник рабочие помещения покинул также председатель думы Олег Буров ("Честь служить Риге"). Свои кабинеты освободили и многие руководители комитетов.

Как уже сообщал, президент Эгил Левитс в понедельник провозгласил закон о роспуске Рижской думы. Закон вступит в силу во вторник.