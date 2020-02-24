Пн, 24.02.2020
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Прояснился вопрос компенсаций для уволенных депутатов Рижской думы

Здание Рижской думы

ФОТО: LETA

Депутатам Рижской думы, которая распущена решением Сейма, компенсации выплачиваться не будут, сообщили агентству LETA в думском отделе по связям с общественностью.

Как пояснила представитель юридического бюро Сейма Дина Мейстере, закон не предусматривает компенсаций депутатам думы, поскольку на время исполнения своих обязанностей им не запрещено иметь другую работу.

Сегодня у думы нынешнего созыва последний рабочий день.

Депутаты получат полагающиеся им зарплаты, в свою очередь руководителям комитетов и председателю думы положены также компенсации за неиспользованный отпуск.

Большая часть депутатов уже в понедельник покинула помещения фракций и рабочие кабинеты.

В понедельник рабочие помещения покинул также председатель думы Олег Буров ("Честь служить Риге"). Свои кабинеты освободили и многие руководители комитетов.

Как уже сообщал, президент Эгил Левитс в понедельник провозгласил закон о роспуске Рижской думы. Закон вступит в силу во вторник.

До досрочных выборов, которые могут состояться 25 апреля, столичное самоуправление возглавит временная администрация.

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