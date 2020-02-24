"Чувствую себя хорошо". В Лиепае поздравили 106-летнюю жительницу

В понедельник, 24 февраля, свой 106-й день рождения отмечает жительница Лиепаи Мария Деклава, сообщает Лиепайская городская дума.
Долгожительницу поздравил, среди прочих, и мэр города, указав, что такие люди, как Деклава — особая ценность для Латвии и для Лиепаи.
Мария Деклава родилась в семье из семи детей, у нее восемь сыновей и одна дочь, 25 внуков, 15 правнуков. С каждым годом растет и число праправнуков.
Лиепайчанка призналась, что по прежнему чувствует себя хорошо — ничего не болит, вот только ходить стало труднее.
В торжественной обстановке лиепайчанка получило от городской думы пособие в размере 150 евро — эту сумму получают все лиепайчане-долгожители для сохранения и улучшения здоровья, поясняют в думе.