"Чувствую себя хорошо". В Лиепае поздравили 106-летнюю жительницу

Долгожительницу поздравил, среди прочих, и мэр города, указав, что такие люди, как Деклава — особая ценность для Латвии и для Лиепаи.

Мария Деклава родилась в семье из семи детей, у нее восемь сыновей и одна дочь, 25 внуков, 15 правнуков. С каждым годом растет и число праправнуков.

Лиепайчанка призналась, что по прежнему чувствует себя хорошо — ничего не болит, вот только ходить стало труднее.