Борьба с дороговизной жизни: в Берлине заморожены цены на съемное жилье

В Берлине на следующие пять лет заморожены уровни арендной платы для 1,5 миллиона городских квартир. Таким образом столица Германии борется с подорожанием жизни, сообщает телеканал Euronews.
Мораторий на рост цен за аренду вступает в силу в воскресенье, 1 марта.
Берлин стал первым немецким городом, который начал напрямую контролировать растущие цены на аренду жилья. Часть общества считает это справедливым, в то время как другие жители критикуют городские власти за социалистические методы.
"Попытка остановить постоянно растущие арендные цены — верна. Федеративные законодатели упустили возможность принять эффективные решения", — заявил телеканалу представитель Ассоциации немецких арендаторов Ульрих Роперц.
Собственным жильем владеет лишь небольшая часть берлинцев — около 3,7 млн человек. Большая же часть — арендует съемные квартиры, отмечает Euronews.