Борьба с дороговизной жизни: в Берлине заморожены цены на съемное жилье

Мораторий на рост цен за аренду вступает в силу в воскресенье, 1 марта.

Берлин стал первым немецким городом, который начал напрямую контролировать растущие цены на аренду жилья. Часть общества считает это справедливым, в то время как другие жители критикуют городские власти за социалистические методы.