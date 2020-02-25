"Ему 18 лет". Распространились теории, что мальчик-карлик, которого дразнили в школе, - знаменитость

"Вот до чего доводит травля", - так опубликованное в Сети 19 февраля видео подписала мама Квейдена Бейлза - мальчика из Австралии, над которым издеваются в школе из-за маленького роста. На видео Квейден говорит, что не хочет жить.

Ролик быстро стал вирусным и вызвал бесконечный поток сообщений в разных социальных сетях под хештэгом #WeStandWithQuaden ("МыЗаКвейдена"). В то же время некоторые пользователи бросились распространять теории заговора.

Мама писала о своём сыне и ранее, а также многократно посещала австралийское телевидение, чтобы информировать людей о состоянии здоровья своего сына.

Страдающий тем же заболеванием американский комик Брэд Уильямс пошёл ещё дальше и объявил сбор денег, чтобы пригласить семью мальчика в американский Диснейленд. Всего за один день он собрал 336 тысяч долларов.

Где деньги, там и теории заговора

В то же время в Сети начали распространяться мнения, что вся эта история была мошенничеством.

"Знаете о так называемом девятилетнем ребёнке, которому пожертвовали более 200 000 долларов, а внимание на него обратили несколько знаменитостей? Его зовут Квейден Бейлз, ему 18 лет, и в действительности он богат. Он также звезда Instagram... Вас всех обманул взрослый карлик", - гласит запись в Twitter, которой поделились более 300 раз.

В пятницу, 21 февраля, в Интернете появилось много похожих записей, в которых люди обсуждали возможность обмана.

Нехватка доказательств

Доказательств того, что Квейден и его мать врали - нет. В 2015 году они участвовали программе на телевидении, где говорилось, что мальчику только четыре года. В передаче обсуждался ещё один ролик, снятый в 2014 году. На нём ребёнок действительно выглядит намного младше, чем сейчас.

Страница знаменитости

Сторонники теории заговора указывают на страницу Квейдена на сайте StarNow. Там он описан как актёр, модель, статист и инфлюэнсер. Однако, например, вышеупомянутое интервью не числится в списке его появлений на телевидении. В разделе о работе модели указано, что он "новичок".

На сайте также размещена ссылка на серию документальной программы Living Black, которая посвящена коренному населению Австралии. В эфире от 2015 года говорится о времении, когда семья готовила мальчика к операции на головном мозге и позвоночнике. Ведущая программы описывает Квейдена как пятилетнего ребёнка.

Празднование совершеннолетия

Недоброжелатели также писали о нескольких снимках (которые уже удалены) Квейдена в Instagram, на которых он якобы отмечает своё 18-летие. "Жертвы мошенничества" уверены, что совершеннолетие празднует именно сам Квейден, хотя подписи к фото гласили, что день рождения отмечал кто-то другой.

На других снимках, которые не подписаны, видно подсвеченное число 18.

В комментариях под фото мнения разделились: одни были за Квейдена и его маму, другие же негодовали.

В субботу, 22 февраля, пояснение на своей странице в Facebook дала пользователь Мара Байлз, которая написала, что 18-й день рождения праздновал один из её детей.

Помимо этого, на личной странице матери мальчика Ярраки Байлз (Yarraka Bayles) можно отследить полную историю взросления Квейдена. Например, в 2017 году был опубликован альбом празднования его 7-го дня рождения.