В Латвии могут остаться всего четыре вуза

В Латвии слишком много высших учебных заведений, поэтому в обозримом будущем было бы разумно сократить их число до нескольких крупных вузов. Об этом в интервью изданию Neatkarīgā заявил глава парламентской комиссии по оброазованию, культуре и науке Арвил Ашераденс.
По словам политика, избыточность числа вузов в Латвии видна на фоне падающей численности студентов и населения в целом.
Ашераденс отметил, что вузам следовало бы начать процесс "консолидации", однако прежде необходимо решить одну юридическую проблему: университеты — производные публичные образования (то есть — самостоятельные учреждения со своим бюджетом и руководством), и действующие законы не предусматривают подчинения одного такого учреждения другому такому же.
"Скорее всего, останутся четыре крупных университета, если какой-то из вузов захочет стать участником экосистемы какого-то университета, но при этом не быть поглощенным, нужно разрешить этот юридический вопрос. Но в обозримом будущем число вузов должно существенно сократиться", — подчеркнул Ашераденс.