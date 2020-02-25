В Латвии могут остаться всего четыре вуза

По словам политика, избыточность числа вузов в Латвии видна на фоне падающей численности студентов и населения в целом.

Ашераденс отметил, что вузам следовало бы начать процесс "консолидации", однако прежде необходимо решить одну юридическую проблему: университеты — производные публичные образования (то есть — самостоятельные учреждения со своим бюджетом и руководством), и действующие законы не предусматривают подчинения одного такого учреждения другому такому же.