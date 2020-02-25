Богатейшие люди мира за день потеряли 139 миллиардов долларов

500 самых богатых людей мира в понедельник, 24 февраля, потеряли в общей сложности около $139 млрд долларов. Причиной стало падение индексов на фондовых торгах в США и других странах из-за негативного влияния коронавируса на мировую экономику, сообщает агентство Bloomberg.