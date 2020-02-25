Богатейшие люди мира за день потеряли 139 миллиардов долларов

500 самых богатых людей мира в понедельник, 24 февраля, потеряли в общей сложности около $139 млрд долларов. Причиной стало падение индексов на фондовых торгах в США и других странах из-за негативного влияния коронавируса на мировую экономику, сообщает агентство Bloomberg.
Как отмечает агентство, это самых богатых людей мира это крупнейшие потери с момента создания индекса миллиардеров в октябре 2016 года.
Наибольшие потери понес глава корпорации Amazon Джефф Безос и гендиректор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно — оба предпринимателя потеряли по 4,8 млрд долларов.
Из российских миллиардеров больше всех потерял глава Lukoil Вагит Алекперов — его состояние уменьшилось на 1,21 млрд долларов.
Агентство также указало на потери владельца испанской торговой сети Zara Амансио Ортеги (4 млрд долларов), главы Facebook Марка Цукерберга (3,48 млрд долларов) и сооснователя Google Ларри Пейджа (2,7 млрд долларов).