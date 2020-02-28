В Риге пахло жареным, или О событиях этой недели с ударной дозой иронии

Ладно, мы то знаем, чего у них там дымится – ведь близится дата подачи годовой налоговой декларации. Сколько бы представители VID не умоляли их пощадить и подать декларацию позже, наши граждане уверены, что денег на всех не хватит, поэтому надо именно 1 марта бежать в налоговую к 6 утра.

А ещё лучше – прямо сегодня очередь занимать, палатку у них под окнами поставить, шашлычок пожарить. Поле перед VIDом большое, чем вам не Позитивус?

Интересно, что в других странах в очередь встают за новыми айфонами – то есть, чтобы денежки потратить, а у нас – чтобы хоть немножко вернуть обратно. Обидно будет прийти, отстоять, а тебе "вы должны в госказну 300 евро". Жаль, нельзя как в Максиме – "Ой, вы знаете я кошелек дома забыл, молоко брать не буду, в другой раз зайду", глазки в пол и тихонько так к двери пятишься. Ну, и больше никогда в этот магазин не заходишь.

Кстати, о магазинах. Амазон тут запустил супермаркеты без касс. Благодаря камерам и датчикам все покупки фиксируются, и при выходе из магазина их стоимость автоматически снимается с твоего счёта. То есть теперь вместо "Срочно, зовите Галю, у меня тут снятие позиции!", придётся ждать программиста Толика в растянутом свитере с катышками.

У нас, конечно, пока не так круто, похвастаться можем только сканерами продуктов в Римчике: ходишь по магазину, как с пистолетом и считываешь коды покупок перед тем, как в корзину сунуть. Есть только 1 проблема – в одной руке у тебя корзина, в другой - сканер… третьей рукой ты берешь продукты с полки.

А если тебе не повезло, и ты женщина, в четвертой руке у тебя еще и сумка, а в пятой - орущий ребенок. Видимо изначально проект хотели запускать недалеко от Чернобыля…

Теперь о серьезном - на этой неделе Китайскую хворь обнаружили уже в Литве и Эстонии! Так сказать, кольцо вражеского окружения сжимается всё сильнее, а учитывая скорость распространения заразы – это не единственное кольцо, которое сжимается. Пейте витаминки и протирайте лицо Скайдрой - она убивает все микробы!

А мы, отдел маркетинга и валерьяночки Balticom, решили не паниковать, тем более что сегодня по нашему офису летает бесподобный запах блинов и сгущенки. Кстати, мы угощаем всех желающих! Да, бесплатно. Да, даже если вы не наш клиент. Нет, повара не чихают. Так что торопитесь, сегодня до 18:00 у вас есть возможность отведать вкусных блинчиков и немного сэкономить перед встречей с VID. Чучело жечь не будем, но, если вы приведете своё - спички и алиби мы вам сорганизуем!😏

А вы уже ели блины?