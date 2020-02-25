Умер старейший мужчина на Земле

Агентство отмечает, что японец умер 23 февраля в одном из учреждений по уходу за престарелыми.

Титэцу Ватанабэ был назван старейшим мужчиной 12 февраля. Тогда ему было 112 лет и 344 дня.

Ватанабэ родился 5 марта 1907 года и был самым старшим ребенком в семье. Мужчина участвовал во Второй мировой войне, а после её окончания вплоть до пенсии был работником в сельскохозяйственной сфере.

Как сообщается, у него пятеро детей, 12 внуков и 16 правнуков.