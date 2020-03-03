Здесь остановилось время: люкс Пугачевой, вызвавший большой скандал в СССР

Согласно слухам, в 1987 году Алла Борисовна часто гастролировала и оставалась в этой гостинице.

"Прибалтийская" - действующий отель, им заведует всемирно известная сеть Park Inn by Radisson, классификация "4 звезды".

"В гостинице 15 этажей, на последнем находится ресторан китайской кухни, кнопки "14" в лифте вовсе нет. В отеле почти все номера уже обновлены, кроме некоторых", - пишет журналист Limon.ee Эдгар Гергель.

Указано, что люкс, в котором останавливалась Пугачева, располагался на 10-11 этаже. Тогда у него был номер "10 000". Из окна люкса открывался шикарный вид на Финский залив.

Как отмечает Гергель, ощущение, что с 1987 года ничего не изменилось и Алла Борисовна была тут еще вчера. Не хватает лишь рояля и еще части мебели того времени. Выключатели, двери, лестница - точно остались неизменными. Ванная комната тоже мало изменилась.

Приезжая в Санкт-Петербург (тогда Ленинград) артистка останавливалась в двухэтажном люксе, который там есть и сейчас. Правда, таких однотипных люксов в отеле несколько и почти все они уже не такие, как раньше, в них сделан евроремонт.

Известно, что Алла Пугачева привыкла всегда останавливаться в этих апартаментах. Из-за этой привычки в 1987 году произошел скандал на весь СССР.

Как отмечает издание Sobesednik.ru, певицу якобы даже потом временно перестали показывать по телевизору. Уменьшился и ее гастрольный график.

Оказывается, все произошло так: Алла Пугачева приехала на очередные гастроли и хотела заселиться в любимый люкс, но там уже был гость. Примадонне предложили аналогичные апартаменты под номером "12 000", но ей это предложение не понравилось. Артистка возмутилась и не понимала, как ее номер могли отдать другому человеку, ведь в гостинице прекрасно знали, что она приедет.

Как вспоминают очевидцы, скорее всего, постоялец согласился бы поменяться Аллой, но администратор был со звездой не очень любезен. Пугачева вспылила и устроила "скандал до небес", который потом растащили журналисты по всей советской прессе и обвинили певицу в неподобающей звездности.

Что же было в этом номере такого особенного?

Во-первых, он был двухэтажный и вместительный. В него можно было пригласить много друзей. Пугачевой очень нравился вид из окна - залив, чайки, белые облака и яхты. Во-вторых, прислуга была с Примадонной вежлива и чрезвычайно обходительна. В-третьих, фанатам артистки было не так легко туда проникнуть.

В этом легендарном номере был большой зал, где стоял рояль. Именно там собирались многочисленные друзья звезды после ее очередного концерта. Говорят, что она не просто жила в этом номере, а репетировала и готовилась к предстоящим концертам.

Порталу Limon.ee удалось побывать в люксе Пугачевой! Там почти ничего не изменилось. Конечно, небольшой косметический ремонт в номере делали в какой-то момент, но по большей части он остался таким же.