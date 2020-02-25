Офицер ГРУ, обвиняемый в Болгарии в покушении на убийство, оказался действующим дипломатом

В этом выпуске:

Коронавирус расширяет географию. В мире нашли очаги заражения без прямой связи с Китаем. Мы спросили у специалиста — стоит ли ждать лекарства?

Дело о "террористическом сообществе Сеть" рассматривается в Петербурге. Один из подсудимых жаловался на пытки.

Действующий российский дипломат объявлен в розыск по линии Интерпола за покушение на убийство с применением нервно-паралитического яда "Новичок".

Минобороны России опровергает информацию об ударе по позициям турецкой армии в Сирии. Готовится срочная встреча Путина и Эрдогана.

Расследование Bellingcat, Tamedia и The Insider

Офицер ГРУ, обвиняемый в Болгарии в покушении на убийство бизнесмена Емельяна Гебрева, является действующим дипломатом, утверждают в совместном расследовании группа Bellingcat, швейцарский сайт Tamedia и российское издание The Insider.

Расследователи выяснили, что человек, которого объявили в розыск под именем Георгий Горшков – на самом деле Егор Гордиенко, сотрудник российского представительства при Всемирной торговой организации в Женеве.

В январе этого года власти Болгарии официально обвинили трех граждан России в попытке отравления Гебрева, а также его сына и сотрудника его компании, а 22 февраля стали известны имена обвиняемых – Сергей Павлов, Сергей Федотов и Георгий Горшков. По информации прокуратуры Болгарии, в течение многих лет эти россияне выезжали за рубеж только по поддельным документам.

28 апреля 2015 года Емельян Гебрев во время приема, устроенного после полудня для партнеров, почувствовал недомогание и через несколько минут потерял сознание. Находившиеся рядом коллеги доставили его в больницу. Примерно в то же время похожие симптомы недомогания появились у его сына, находившегося в другой части города, а также у директора компании, который тоже находился далеко. За несколько часов до приема, утром того же дня, все трое находились в одном месте – в своем офисе в здании отеля "Орбита" в Софии.

Видео: ГЛАВНОЕ | 25.02.2020