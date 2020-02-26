"Позиция экоактивистов - отвратительная античеловеческая идеология". В Германии появилась "анти-Грета"

Как сообщает Esquire со ссылкой на The Guardian, Наоми Зайбт планирует выступить на этой неделе на самой крупной политической Конференции консерваторов США (Conservative Political Action Conference или CPAC) среди других спикеров, в числе которых Дональд Трамп, вице-президент США Майк Пенс и прочие политики.

Наоми Зайбт начала снимать видеоролики на YouTube с мая прошлого года. В них она осуждает "истерию" и "панику" относительно вопроса изменения климата, полагая, что все утверждения о его вреде для человечества весьма преувеличены.

Как пишет издание, Наоми зовёт позицию экоактивистов "отвратительной античеловеческой идеологией", к тому же она использует знаменитую фразу Греты Тунберг "Как вы смеете?" по отношению к немецким СМИ, пишущих об экодвижении.

В свою очередь, девушка не оспаривает то, что из-за парниковых выбросов планета становится теплее, однако, она считает, что исследователи и активисты преувеличивают масштабы проблемы. Согласно её словам, Наоми против того, чтобы люди паниковали, но желает, чтобы они думали.

Если говорить о прозвище, то самой Наоми оно не нравится: она хочет быть самостоятельной личностью со своими мыслями.

"Всем привет! Меня зовут Наоми Зайбт, и я новый член Heartland Institute. У меня есть для вас отличные новости: конца света из-за изменений климата не будет. На самом деле, через 12 лет мы всё ещё будем здесь, будем фотографировать на наш девятнадцатый айфон, твитить про президента и обсуждать последние звёздные сплетни", — сказала Зайбт на видео.

Наоми Зайбт назвалась как член аналитического центра Heartland Institute. Согласно сообщениям некоторых СМИ, этот центр связывают с Белым домом и нынешним главой США Дональдом Трампом.

Данный центр занимается тем, что отрицает климатические изменения и развенчивает мифы касательно экоактивизма.

Стоит отметить, что в 1990-е годы Heartland Institute имел сотрудничество с табачной компанией Philip Morris, сообщая о том, что курение табака не ведёт к раку лёгких.