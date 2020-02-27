Почему принц Чарльз обижен на Меган Маркл больше всех?

В королевской семье тяжело проходит отстранение герцогов Сассекских. Согласно слухам, оказалось, что члены семьи обижены на Гарри за то, что он не смог усмирить свою супругу.
Если говорить о том, кто обижен непосредственно на Меган, то - это принц Чарльз, ведь именно у него были наиболее тёплые отношения с ней.
Различные собеседники журналистов не раз отмечали, что Меган Маркл очень посчастливилось найти поддержку в отце своего мужа, 71-летнего принца Чарльза.
Принц Чарльз был чуть ли не единственным, кто оказал поддержку желанию сына жениться на разведённой актрисе с афроамериканскими корнями.
Согласно различным сообщениям СМИ, принц отстаивал свадьбу сына перед Елизаветой II, которая некогда не разрешала ему вступать в брак с Меган.
Принц Чарльз сразу нашёл общий язык с невесткой. Он выразил желание вести её к алтарю во время свадьбы, и регулярно поддерживал общение.
Daily Mail пишет, что Чарльз был рад, что его сын выбрал именно такую сильную и волевую женщину.
Как сообщает издание Daily Mail, сейчас Чарльз уже не очень доволен особенностями характера своей родственницы.
"Он искренне верил, что брак Гарри и Меган откроет новую главу в жизни королевской семьи и поспособствует укреплению ее позиций. Чарльз поражен отлучением сына и невестки и находит некоторые из их высказываний и решений оскорбительными лично для него", — приводи издание слова анонима.
8 января принц Гарри и Меган Маркл внезапно сделали сообщение о том, что отказываются от статуса старших членов семьи и полагающихся в связи с этим привилегий в связи с тем, что решили начать независимую жизнь.
Как пишут СМИ, данное решение оказалось неприятным сюрпризом для королевской семьи. Королева была расстроена решением внука, а принцы Чарльз и Уильям даже разозлились. Но позднее Елизавета II объявила, что поддерживает это решение.
В Букингемском дворце подтвердили, что новая жизнь без королевских обязанностей Гарри и Меган начнётся этой весной.