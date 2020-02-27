Чт, 27.02.2020
Все свободы, прописанные в конституции [России] - не действуют. Нет свободы слова, нет свободы печати, свободы вероисповедания. Катя, иммигрант из России

Средства личной гигиены женщинам - бесплатно! Но пока только в Шотландии

ФОТО: Reuters/ScanPix

Шотландия станет первой страной в мире, где женщинам будут бесплатно доступны товары личной гигиены. Данное решение во вторник, 25 февраля, единогласно принял парламент Швеции. 

Законопроект предусматривает, что в определенных общественных местах - например в молодежных клубах по интересам или аптеках - будут бесплатно доступны тампоны и гигиенические пакеты. 

Планируется, что данное предложение обойдётся стране в 24,1 млн фунтов стерлингов в год (около 28,6 миллионов евро), сообщает Reuters.

В дальнейшем депутаты смогут предложить поправки к закону. 

Инициатор законопроекта Моника Леннон сказала, что его принятие станет "важным шагом на пути к нормализации менструации в Шотландии и послужит реальным сигналом о серьезности, с которой этот парламент принимает гендерное равенство".

В 2018 году Шотландия стала первой страной в мире, где товары личной гигиены для менструации были доступны бесплатно в школах, колледжах и университетах. 

"Это не предметы роскоши, - сказала Леннон. - Они действительно необходимы, и никто в Шотландии не должен обходиться без них. Мы меняем культуру, и действительно здорово, что другие страны очень внимательно следят за тем, что мы делаем".

Последние новости

НАВЕРХ