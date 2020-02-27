Средства личной гигиены женщинам - бесплатно! Но пока только в Шотландии

Законопроект предусматривает, что в определенных общественных местах - например в молодежных клубах по интересам или аптеках - будут бесплатно доступны тампоны и гигиенические пакеты.

Планируется, что данное предложение обойдётся стране в 24,1 млн фунтов стерлингов в год (около 28,6 миллионов евро), сообщает Reuters.

В дальнейшем депутаты смогут предложить поправки к закону.

Инициатор законопроекта Моника Леннон сказала, что его принятие станет "важным шагом на пути к нормализации менструации в Шотландии и послужит реальным сигналом о серьезности, с которой этот парламент принимает гендерное равенство".

В 2018 году Шотландия стала первой страной в мире, где товары личной гигиены для менструации были доступны бесплатно в школах, колледжах и университетах.