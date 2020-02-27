Круг расширен: в Латвии новый порядок отбора кандидатов на должность генерального прокурора

Теперь на должность генерального прокурора смогут претендовать судьи судов всех уровней и прокуроры с соответствующим стажем работы, что позволит расширить круг потенциальных кандидатов.

Теперь на должность генерального прокурора сможет претендовать лицо:

достигшее 40-летнего возраста, отвечающее требованиям закона и проработавшее не менее пяти лет в должности судьи Конституционного суда, судьи Верховного суда, судьи международного суда или судьи наднационального суда,

проработавшее не менее десяти лет в должности судьи окружного суда, старшего прокурора, прокурора прокуратуры судебного округа или Генеральной прокуратуры или же

имеющее 15-летний стаж работы в должности судьи или прокурора.

Кандидаты также должны будут пройти оценку Совета по юстиции.

К 1 апреля 2020 года Совет по юстиции в соответствии с законом должен будет утвердить устав конкурса, а также определить порядок и критерии оценки кандидатов.

По словам министра юстиции Яниса Борданса, главной задачей этого законопроекта является добиться того, чтобы будущие кандидаты на должность генерального прокурора выбирались путем открытого процесса, основанного на четких и единых критериях оценки кандидатов.

В настоящее время закон предусматривает, что Сейм назначает генерального прокурора на срок в пять лет по предложению председателя Верховного суда, согласованному с Советом по юстиции.