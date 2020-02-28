Две свадьбы, "рис против картошки" и "куда я попала?!". Продолжение филиппинско-финской истории Леры из Латвии

Я не могу целыми днями на завтрак, обед и ужин есть рис, а он - картошку. И тот же борщ или солянка для него не полноценная еда. Вот если он этой солянкой польет рис - тогда да.

- Ну да, каждому свое. А как ему блинчики, оладушки, сырники наши традиционные?

- Ему нравятся обычные блины, оладушки - так, куснуть. Разок что-то другое съесть может, конечно, но вообще предпочитает ту еду, к которой привык.

ФОТО: из личного архива Леры Абуэл

- Кто в семье чаще готовит из вас - поваров?

- Когда у нас только родилась дочка, Бэн работал в двух местах - в своем ресторане плюс подработка, поэтому приходилось готовить мне - и себе, и ему. А сейчас он больше времени проводит дома, поэтому сам себе готовит, а я - себе. Потому что, повторюсь, мне нужна картошка, нужны макароны, еще что-то, а для него главное - рис.

- А молочные продукты, столь популярные В Латвии, к которым ты наверняка тоже привыкла: творог, кифир и так далее - как он к ним относится?

- Ой, только молоко - с хлопьями на завтрак, например. Он пробовал кефир и сказал, что это вообще скисшее молоко. Сырочки пробовал, но нет, "молочка" - это не его, потому что на Филиппинах ее вообще, в принципе, нет, он к ней не привык. Сметана к супу или блинчикам, не более того.

- Лера, ты была на Филиппинах. Расскажи, что тебе понравилось там, что, может быть, удивило?

- Что мне показалось просто ужасающим, что прямо резало глаз - это то, что там очень грязно. И у них еще есть такая штука, что ты видишь реально, когда выезжаешь из "богатой" стороны в "бедную". Вот прям четко - переезжаешь через мост и видишь. Меня такой контраст просто шокировал - когда видишь все это невооруженным глазом. У семьи моего мужа дом 3-этажный, и он как бы считается на "бедной" стороне, а аэропорт - на "богатой".

И вот когда мы туда ехали на машине - я сижу, смотрю в окно и... помню, какие слова мне пришли в голову: "Боже мой, куда я попала?!". Вот честно, сидела и думала: "Блин, что, серьезно, что ли?".

А потом уже, когда приехали домой, я поняла, что это все не важно - увидела, какие они добродушные, приветливые, душевные люди.У них нет такого, что я тебе сегодня дал денег - значит, ты мне завтра тоже должен дать. Как-то все у них легко, непринужденно.

Понятное дело, что ко мне было больше внимания, все-таки белая девушка в такой стране - это контраст, но все равно же чувствуется отношение людей к другим, и оно было очень доброе с их стороны. Они всегда тебе помогут, обязательно что-то сделают для тебя, подскажут…

А потом мы уже поехали по островам, потому что в столице надолго задерживаться вообще смысла нет, и тогда я уже поняла, что не зря. Эта природа, закаты-рассветы - реально круто!

ФОТО: из личного архива Леры Абуэл

- Как тебе климат на Филиппинах?

- Если сравнить с латвийским, то в Латвии +34 - это очень-очень жарко, ты уже просто сходишь с ума от этой жары, а там очень даже нормально, гораздо легче переносится такая температура.