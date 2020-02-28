Две свадьбы, "рис против картошки" и "куда я попала?!". Продолжение филиппинско-финской истории Леры из Латвии
Очередной героиней проекта RUS.TVNET "Любовь без границ" о русскоязычных девушках из Латвии, нашедших свое счастье с любимыми из зарубежья и разлетевшихся по миру, стала Валерия Абуэл, супруг которой - выходец из азиатской страны, а живут они в Финляндии.
Напомним, сейчас Лере 22 года, и она уже мама 11-месячной дочки с невероятно красивым именем - Изабелла Майя.
Ее муж - филиппинец Бэнхур, которому 35, хотя и не скажешь. И это самая что ни на есть любовь без границ - национальных, языковых, возрастных...
Мы связались с Лерой, и она согласилась поделиться с нами своей историей, очень похожей на сказку. Тогда мы позвонили ей в Финляндию и записали наш разговор. С чего все началось, когда ей было всего 16 (но он этого не знал), а ему - 31 (и она тоже этого не знала), и как отреагировали на это родители, мы уже рассказали в предыдущем материале - точнее, рассказала сама героиня, а мы передали ее слова.
И вот продолжение нашего почти часового разговора с Валерией Абуэль!
- Лера, расскажи, как Бэнхур предложил тебе переехать в Финляндию?
- Не было какого-то предложения, что давай ты ко мне переедешь. У нас вообще как-то все - свадьба, переезд, ребенок - не было такого, что: "А давай?" - "А давай!". Просто: "Ты ко мне переезжаешь".
- То есть он все решил.
- Да, он все решил. Ну мы же встречаемся, понятное дело, вот "ты ко мне и переедешь". Я думаю, ну ладно - почему бы и нет? Тем более что, если бы я даже не нашла мужа, я бы все равно куда-нибудь переехала - сменить обстановку или еще что-то, поучиться съездить…
- Когда мы с тобой предварительно созванивались перед записью, ты сказала, что тебя всегда привлекали мужчины с азиатской внешностью. Почему?
- Да, я не знаю, когда это со мной случилось - я честно не помню этот момент.
Сначала меня привлекала европейская внешность, в школе одноклассники нравились… Но в какой-то момент я переключилась, и все - только азиаты, только азиатская внешность.
Ну в Латвии это узбеки - других не водится. (Смеется.) Но так как у них все строго - они же мусульмане, и жениться должны исключительно на "своих" - то там как бы не вариант. Повстречаться - да, можно, а замуж выходить - не вариант.
- Но твой муж, насколько я понимаю, достаточно европиезированный человек, да?
- Да, да.
- Сколько лет он живет в Финляндии?
- Восемь лет уже.
- А как он там оказался?
- Так получилось, что когда он окончил свою поварскую школу - он тоже у меня повар, - я не знаю, колледж или университет, ну, в общем, профучреждение, так вот
по окончании учебы у них есть такое, что ты сдаешь экзамен, и если ты самый лучший, то тебя отправляют в другую страну. Для его группы это была Финляндия, и он решил тут остаться.
- Он сделал тебе предложение?
- Хм, в принципе, у меня не было в планах выходить замуж.
Просто так получилось, что, во-первых, пришлось это сделать из-за документов, а во-вторых - легче с ребенком. То есть не нужно делать экспертизу ДНК, доказывать, что это отец…
В общем, в Финляндии с этим много сложностей.
- Ты выходила замуж, будучи уже беременной?
- Нет, я еще не была беременна, но мы смотрели в будущее и понимали, что "с замужеством" будет легче.
- Лера, а свадьба у вас была?
- У нас была просто роспись со свидетелями, а свадебное торжество еще в планах на будущее. Тогда мы провели хороший вечер в ресторане - посидели, пообщались, такая маленькая вечеринка получилась.
- То есть ни близких, ни друзей не было?
- Нет. В принципе, вообще никто даже не знал, что я выхожу замуж.
- Торжество планируете по каким традициям? Это будет европейская свадьба или...
- Как таковых традиций у нас нет. Мы еще особенно об этом не думали, но
у нас в мечтах - что у меня, что у мужа - сыграть свадьбу на пляже. Чтобы все было красиво, в том числе наряды - легкие, воздушные, без платья "баба на самоваре", как говорят.
И придется играть две свадьбы.
- В двух странах?
- Да, в двух странах. Потому что мои родители не смогут прилететь на Филиппины, да они и не полетят туда ни в коем случае. И столько кузенов, братьев и других родственников привезти оттуда в Латвию тоже нереально.
- У твоего мужа вообще большая семья?
- Если считать прям самых близких, то это мама и два брата. Вроде, не очень много, но если взять братьев и сестер двоюродных, троюродных и так далее, там еще дяди, тети, то ой - ну очень большая семья!
- Когда думаете играть свадьбу, точнее - свадьбы?
- Возможно, это будет на годовщину нашей росписи.
- Ваши с Бэнхуром мамы, как ты рассказывала, уже встречались, а твой папа познакомился с родственниками?
- Лично - нет, а так по Интернету они теперь общаются.
- Ты сама была на Филиппинах?
- Да, уже третий раз ездили.
- К родителям?
- Первый раз мы с его мамой там встречались, потом была просто поездка по стране, а в третий раз уже такой совместный семейный отдых получился.
- Тебя сразу хорошо приняли в той семье?
- Да, не было каких-то неприятных ситуаций. Вообще, филлиппинцы - такой народ, что у них так принято: ты - часть семьи, и этим все сказано.
- А братья Бэнхура младше или старше него?
- Они младше. Один на пять лет, а другому, мне кажется, сейчас 29.
- У них есть свои семьи?
- Нет, они еще не женаты, поэтому мама очень ждала, когда же у нее наконец появятся внуки.
- То есть твоя дочка - это ее первая внучка?
- Да, так получилось.
Она действительно очень этого ждала. И мы сейчас с ней шутим, что скорее у Изабеллы уже появятся дети, чем у них (у братьев Бэнхура).
- Ты сейчас, как я понимаю, находишься дома с малышкой, а чем занимается супруг?
- Да, пока я сижу дома, но в апреле выхожу на работу.
- И что это за работа? Она у тебя уже была до того, как ты стала мамой? Ты просто туда возвращаешься?
- Да-да, это клининговая компания. Если честно, я не знаю, как по-русски - супервайзер я там, короче. Так что мне есть куда вернуться - хоть что-то в Финляндии у меня уже появилось.
А Бэн работает по специальности - поваром, и год назад он с друзьями открыл свой ресторан, который они сейчас развивают. Он называется Sentro.
- Это филиппинская кухня?
- Можно сказать - азиатская. Филиппинские блюда, китайские, еще какие-то… Но направление азиатское.
- А дома Бэнхур готовит?
- Да, он в этом плане меня очень балует. Большинство блюд я сама уже знаю, как готовить. Из филиппинской кухни точно несколько умею. А так, когда он дома, делает всякие вкусняшки, но иногда и не совсем вкусняшки. (Смеется.)
- Даже так? То есть ты имеешь право и покритиковать повара?
- Ну что поделаешь - не все мне нравится из того, что они едят на Филиппинах. У них есть очень странные блюда.
- А чем они странные? И в чем вообще, на твой взгляд, специфика филиппинской кухни - что тебе в ней нравится, а что, может, не нравится?
- Ой, это такой сложный вопрос… В принципе, я могу есть блюда филиппинской кухни - у них насыщенный вкус, там много различных приправ, и это действительно очень вкусно. Но в то же время есть что-то, что я никогда не буду есть. Например, ни в Латвии, ни еще где-то нет таких бобов - они такие зеленые и очень маленькие, и мне они вообще не нравятся, а у мужа это любимое блюдо.
Плюс они любят все такое жирное, запечнное в масле, во фритюре - для европейца это очень тяжелая пища. Попробовать, конечно, стоит.
Но когда едешь на Филиппины на месяц, к примеру, то для меня две недели такой еды - это, конечно, максимум. Мой организм уже просит чего-то свежего - какой-нибудь салат.
Я могу даже целый день не есть.
Очень тяжелая пища, но так - разок попробовать все-таки очень даже рекомендую.
- Тогда напрашивается вопрос: что-то из русской или латышской кухни ты дома готовишь? И если да, то что Бэнхуру нравится больше всего?
- Какого-то особенно любимого блюда у него нет, и плюс азиаты - это все-таки рис, а русские или лытыши - это в первую очередь картошка. В этом самая большая разница.
Я не могу целыми днями на завтрак, обед и ужин есть рис, а он - картошку. И тот же борщ или солянка для него не полноценная еда. Вот если он этой солянкой польет рис - тогда да.
- Ну да, каждому свое. А как ему блинчики, оладушки, сырники наши традиционные?
- Ему нравятся обычные блины, оладушки - так, куснуть. Разок что-то другое съесть может, конечно, но вообще предпочитает ту еду, к которой привык.
- Кто в семье чаще готовит из вас - поваров?
- Когда у нас только родилась дочка, Бэн работал в двух местах - в своем ресторане плюс подработка, поэтому приходилось готовить мне - и себе, и ему. А сейчас он больше времени проводит дома, поэтому сам себе готовит, а я - себе. Потому что, повторюсь, мне нужна картошка, нужны макароны, еще что-то, а для него главное - рис.
- А молочные продукты, столь популярные В Латвии, к которым ты наверняка тоже привыкла: творог, кифир и так далее - как он к ним относится?
- Ой, только молоко - с хлопьями на завтрак, например. Он пробовал кефир и сказал, что это вообще скисшее молоко. Сырочки пробовал, но нет, "молочка" - это не его, потому что на Филиппинах ее вообще, в принципе, нет, он к ней не привык. Сметана к супу или блинчикам, не более того.
- Лера, ты была на Филиппинах. Расскажи, что тебе понравилось там, что, может быть, удивило?
- Что мне показалось просто ужасающим, что прямо резало глаз - это то, что там очень грязно. И у них еще есть такая штука, что ты видишь реально, когда выезжаешь из "богатой" стороны в "бедную". Вот прям четко - переезжаешь через мост и видишь. Меня такой контраст просто шокировал - когда видишь все это невооруженным глазом. У семьи моего мужа дом 3-этажный, и он как бы считается на "бедной" стороне, а аэропорт - на "богатой".
И вот когда мы туда ехали на машине - я сижу, смотрю в окно и... помню, какие слова мне пришли в голову: "Боже мой, куда я попала?!". Вот честно, сидела и думала: "Блин, что, серьезно, что ли?".
А потом уже, когда приехали домой, я поняла, что это все не важно - увидела, какие они добродушные, приветливые, душевные люди.У них нет такого, что я тебе сегодня дал денег - значит, ты мне завтра тоже должен дать. Как-то все у них легко, непринужденно.
Понятное дело, что ко мне было больше внимания, все-таки белая девушка в такой стране - это контраст, но все равно же чувствуется отношение людей к другим, и оно было очень доброе с их стороны. Они всегда тебе помогут, обязательно что-то сделают для тебя, подскажут…
А потом мы уже поехали по островам, потому что в столице надолго задерживаться вообще смысла нет, и тогда я уже поняла, что не зря. Эта природа, закаты-рассветы - реально круто!
- Как тебе климат на Филиппинах?
- Если сравнить с латвийским, то в Латвии +34 - это очень-очень жарко, ты уже просто сходишь с ума от этой жары, а там очень даже нормально, гораздо легче переносится такая температура.
И это еще не все. Продолжение нашего разговора с Валерией Абуэл читайте на RUS.TVNET на следующей неделе - так уж вышло, что говорили мы долго, потому что было о чем...