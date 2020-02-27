Чт, 27.02.2020
Нельзя сказать, что у нас все ужасно плохо. Нет, конечно, но совершенно понятно, что мы не можем сравнивать [себя] с Германией или Швецией. У нас просто нет такой возможности. Уга Думпис, инфектолог

Настроение и заряд энергии на весь день: как тренироваться с домашними питомцами

ФОТО: unsplash.com

Собаки могут быть отличными партнёрами в спорте, утверждает "Чемпионат". Тренировка с любимцем не заставит заскучать, а может быть и гораздо эффективнее при выполнении некоторых упражнений. 

Портал рассказывает, как вовлечь вашего любимца в йогу, бег или даже функциональные тренировки.

Дога-йога

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Корнями необычное, набирающее популярность занятие, уходит в Индию. Йоги заметили, что животные проявляют интерес к медитации, и научили четвероногих совместной тренировке. Обычное занятие выглядит так: человек выполняет конкретные асаны, которые интерпретированы для парной йоги.

Например, маленькие собачки могут стать грузом, что усложняет тренировку, а собаки побольше могут стать опорой при выполнении асан. 

Примечательно, что на собаках и кошках йоги решили не останавливаться. Так, например, в США начали заниматься йогой с козами. Люди отмечают, что это отличный способ снять стресс, поскольку козы очень общительны и дружелюбны. Насколько будет эффективной такая тренировка - неизвестно, но поднимет настроение - точно! 

Кажется, будто бы животные созданы для йоги. Только посмотрите на этого милого йога: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Каникросс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Каникросс появился в Европе, когда ветеринар из Франции придумал летнюю альтернативу езды на собачьих упряжках. Цель собаки в этом спорте не просто бежать пристёгнутым к хозяину, но и тянуть его за собой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Международная федерация каникросса устраивает чемпионаты по бегу и езде на велосипеде с 1998 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Так, вы можете начать свой день альтернативной прогулкой с четвероногим другом: пробежка, езда на велосипеде или роликах — понравится не только вам, но и вашему любимцу! 

Упражнения с грузом

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Классические воркаут-занятия тоже можно делать вместе с питомцем. Частенько животное становится дополнительным грузом. Можно просто приседать или отжиматься, держа в руках своего любимца. 

Плюсов в такой тренировке много: вы хорошо потренируетесь, порадуете друга своим вниманием, зарядитесь энергией и настроением. 

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