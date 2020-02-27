Настроение и заряд энергии на весь день: как тренироваться с домашними питомцами

Портал рассказывает, как вовлечь вашего любимца в йогу, бег или даже функциональные тренировки.

Дога-йога

Корнями необычное, набирающее популярность занятие, уходит в Индию. Йоги заметили, что животные проявляют интерес к медитации, и научили четвероногих совместной тренировке. Обычное занятие выглядит так: человек выполняет конкретные асаны, которые интерпретированы для парной йоги.

Например, маленькие собачки могут стать грузом, что усложняет тренировку, а собаки побольше могут стать опорой при выполнении асан.

Примечательно, что на собаках и кошках йоги решили не останавливаться. Так, например, в США начали заниматься йогой с козами. Люди отмечают, что это отличный способ снять стресс, поскольку козы очень общительны и дружелюбны. Насколько будет эффективной такая тренировка - неизвестно, но поднимет настроение - точно!

Кажется, будто бы животные созданы для йоги. Только посмотрите на этого милого йога:

Каникросс

Каникросс появился в Европе, когда ветеринар из Франции придумал летнюю альтернативу езды на собачьих упряжках. Цель собаки в этом спорте не просто бежать пристёгнутым к хозяину, но и тянуть его за собой.

Международная федерация каникросса устраивает чемпионаты по бегу и езде на велосипеде с 1998 года.

Так, вы можете начать свой день альтернативной прогулкой с четвероногим другом: пробежка, езда на велосипеде или роликах — понравится не только вам, но и вашему любимцу!

Упражнения с грузом

Классические воркаут-занятия тоже можно делать вместе с питомцем. Частенько животное становится дополнительным грузом. Можно просто приседать или отжиматься, держа в руках своего любимца.