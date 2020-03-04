Насилие в семье. Дети посередине

Только относительно недавно она поняла, что "маме уже некуда было идти".

Бабушка была консервативной, и ей не нравилось, что отец приходит скандалить и к ней домой. "Позднее вспомнила, что были и тексты: если мама уйдет, он убьет не только ее, но и меня. Какая женщина рискнет? Это было время, когда не у кого было просить о помощи. Не была в кризисном центре, не ездила в милицию, соседи делали вид, что ничего не происходит".

Угрозы отнять или сделать плохо ребенку - сильное оружие шантажа в руках агрессоров. В 2014 году в ходе проведенного в странах Евросоюза исследования о насилии по отношению к женщинам 7% женщин указали, что партнер угрожал забрать детей, в 3% партнеры угрожали рассчитаться с детьми, а еще в 3% они это сделали.

Илзе никому о происходящем дома не рассказывала. Даже близкой подруге, так как "у меня были двоякие чувства - большой стыд, что у меня такая семья, такой отец. И у меня было чувство вины, сама сейчас не понимаю, в чем чувствовала себя виноватой".

Илзе в детстве проводила много времени у моря вместе с бабушкой. Это были ее счастливые моменты. ФОТО: Фильм LTV/Re:Baltica "Дети посередине"

Страх, стыд и чувство вины - это три сильнейших ощущения, о которых говорят пострадавшие от насилия в семье дети, рассказывает психолог центра Dardedze Дайна Дзилюма. Страх как в конкретной ситуации, так и по поводу того, что она повторится.

"Ребенок часто винит и себя, что как-то спровоцировал, не так поступил".

Став старше, Илзе пыталась маму защитить. Вставала в дверях в комнату, когда отец шел скандалить. Иногда он отступал, другие разы - отталкивал. Несмотря на то, что отец не бил ее, в подростковом возрасте пытался домогаться. В один такой раз она оттолкнула отца и без ничего убежала и осталась жить у бабушки. Отец сказал "дочери у меня больше нет" и запретил и маме Илзе встречаться с ней, рассказала женщина.

Доцент RSU Сприньге в своей докторской диссертации исследовала, что насилие отца по отношению к матери в несколько раз увеличивает возможность того, что насилие переживет и ребенок. Особенно это относится к эмоциональному насилию, но существует и большая вероятность физического насилия и эмоционального пренебрежения.

И Пегия молчала о происходящем. В школе она была коммуникабельной, занималась в кружках. Молчать дети научились от мамы, которая сама о себе иногда шутила, что у нее бетонное лицо.

"После каждого ночного скандала, когда маме на следующий день надо было идти на работу, она сама выплакивалась и шла. У дверей работы собиралась, и все", - вспоминает Пегия.