Пт, 28.02.2020
Известно число коек, известно число карантинных мест, а также, что делать, если людей придется изолировать и лечить как в Риге, так и в регионах. Ильзе Винькеле, Министр здравоохранения
  • RUS TVNET
  • Новости
  • За рубежом
  • В России задержан подозреваемый в убийстве 8-летней девочки. Он оставлял подсказки, где искать тело

В России задержан подозреваемый в убийстве 8-летней девочки. Он оставлял подсказки, где искать тело

ФОТО: Pixabay

В России, в Краснодарском крае, задержан подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки из поселка Звезда, пишет "Медуза" со ссылкой на следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

Известно, что ребенок пропал более трех лет назад - в июне 2016 года.

Ее отчим, работавший комбайнером, взял девочку с собой в поле, после чего подвез ее на машине и высадил недалеко от дома. Дома девочка так и не появилась.

В конце января этого года на зданиях в соседнем населенном пункте появились надписи с указаниями, где искать тело. Следователи и правда обнаружили там тело.

Оперативно был задержан 63-летний житель поселка Звезда. Его подозревают в убийстве девочки.

Мужчина признался, что 20 июня 2016 года девочка несколько раз забегала к нему во двор и мешала работать. Он прогонял девочку и ударил ее по голове молотком.

Позже он закопал ее тело. Мужчина заявил, что это он оставил подсказки на стенах, указывающие, где тело девочки.

Последние новости

НАВЕРХ