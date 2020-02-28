В России задержан подозреваемый в убийстве 8-летней девочки. Он оставлял подсказки, где искать тело

Известно, что ребенок пропал более трех лет назад - в июне 2016 года.

Ее отчим, работавший комбайнером, взял девочку с собой в поле, после чего подвез ее на машине и высадил недалеко от дома. Дома девочка так и не появилась.

В конце января этого года на зданиях в соседнем населенном пункте появились надписи с указаниями, где искать тело. Следователи и правда обнаружили там тело.

Оперативно был задержан 63-летний житель поселка Звезда. Его подозревают в убийстве девочки.

Мужчина признался, что 20 июня 2016 года девочка несколько раз забегала к нему во двор и мешала работать. Он прогонял девочку и ударил ее по голове молотком.