Пт, 28.02.2020
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Ринкевич и Помпео обязались укреплять сотрудничество США и Латвии

ФОТО: AFP/SCANPIX

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и государственный секретарь США Майк Помпео в четверг в Вашингтоне подписали совместную декларацию Латвии и США о безопасности беспроводной сети связи пятого поколения (5G), обязавшись укреплять сотрудничество в этой области, сообщили в Министерстве иностранных дел.

Соглашение подписано с учетом того, что 5G в будущем может стать жизненно важным для благосостояния и национальной безопасности, а также способствовать трансграничным услугам и торговле.

У 5G будут новые области применения, в том числе критическая инфраструктура и общественные услуги, а увеличенный объем данных еще теснее соединит разные части мира, в том числе экономику США и Латвии.

Должностные лица также обсудили актуальные вопросы стратегического партнерства Латвии и США, трансатлантического сотрудничества и политики безопасности.

Ринкевич поблагодарил Соединенные Штаты за вклад в обеспечение безопасности Балтийского региона и назвал двусторонние отношения отличными.

Ринкевич обратил внимание на то, что Латвия выполнила все рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) и Moneyval по борьбе с отмыванием денег и продолжит работу по укреплению финансовой системы.

Ринкевич также пригласил Помпео посетить Латвию.

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