Ринкевич и Помпео обязались укреплять сотрудничество США и Латвии

Соглашение подписано с учетом того, что 5G в будущем может стать жизненно важным для благосостояния и национальной безопасности, а также способствовать трансграничным услугам и торговле.

У 5G будут новые области применения, в том числе критическая инфраструктура и общественные услуги, а увеличенный объем данных еще теснее соединит разные части мира, в том числе экономику США и Латвии.

Должностные лица также обсудили актуальные вопросы стратегического партнерства Латвии и США, трансатлантического сотрудничества и политики безопасности.

Ринкевич поблагодарил Соединенные Штаты за вклад в обеспечение безопасности Балтийского региона и назвал двусторонние отношения отличными.

Ринкевич обратил внимание на то, что Латвия выполнила все рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) и Moneyval по борьбе с отмыванием денег и продолжит работу по укреплению финансовой системы.