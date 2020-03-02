Онлайн-трансляция: в Латвии подтвержден первый случай Covid-19

Как сообщалось, на прошлой неделе, в четверг, первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в Эстонии, а в пятницу - в Литве и Беларуси.

В Эстонии заболел гражданин Ирана, который прибыл в Таллинн через Ригу. Во всех случаях заразившиеся люди прибыли из затронутых Covid-19 стран и территорий, в конкретных случаях - из Ирана и Италии.

В Латвии с 28 февраля особые меры предосторожности введены в отношении людей, которые возвращаются из итальянских областей Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт, а также Японии, Сингапура, Южной Кореи, Ирана и Китая.

Людям, которые побывали в указанных регионах и у которых в течение 14 дней после возвращения появились симптомы заболевания - повышенная температура тела, кашель, воспаление горла - следует по телефону 113 вызвать скорую помощь.

Полезная информация!

Коронавирусы - это семейство вирусов, вызывающих заболевания как у людей, так и у животных. На данный момент нет доказательств того, что домашние животные, например, собаки и коты, могут быть им инфицированы.

Как распространяется коронавирус?

Коронавирус главным образом распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем при разговоре, когда кто-то чихает или кашляет. Также можно заразиться, дотрагиваясь до поверхностей, на которых вирус.

Как себя защитить?

Часто мойте руки. Держи дистанцию от других людей. Не трогай глаза, нос и рот.

Какие симптомы?

Признаки вируса это повышенное потоотделение, дрожь, кашель, затрудненное дыхание и др.

Что делать при подозрении на вирус?

ЗВОНИ 113.

!!! Нельзя отправляться в лечебное учреждение самостоятельно!!!

Насколько серьезно заболевание?

81% случаев заболевания проходят легко, с симптомами инфекции верхних дыхательных путей. У 14% пациентов заболевание проходит тяжело, а в 5% случаев наблюдается критическое протекание болезни.