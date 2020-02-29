Расследование LTV7: через Латвию идет нелегальный трафик животных

Журналистам "Личного дела" удалось выйти на заводчика в Беларуси, который, по его же словам, поставляет собак в разные страны Европы. Выбрали щенка породы шпиц. Во-первых, в Беларуси шпицы стоят в 2-3 раза дешевле, чем в Латвии. Примерно 250-300 евро, тогда как в нашей стране продаются за 700-800. Во-вторых, эту породу надо успеть продать, как можно раньше, в 1,5-2 месяца. Потом начинают линять и теряют товарный вид. Однако по закону, ввозить собак из третьих стран в Евросоюз можно не раньше, чем в 3,5 месяца, когда сделаны все прививки, в том числе от бешенства.

Когда щенок был выбран, заводчик дал телефон курьера. Этот человек за отдельную плату — 120 евро за каждое животное - везет нелегалов через границу. Нашему щенку приклеили клеем чужой чип, потом его сняли. В Латвию он приехал без документов и прививок. Щенку на момент покупки было всего два месяца. Ехал он не один. Курьер вез партию животных в Литву и в Латвию. Во время встречи с курьером в Риге, еще подошла девушка, которой передали двух котят.

Дальше предстояло легализовать щенка, сделать ему Европаспорт, прививку и поставить латвийский чип. Оказалось, это проще простого. Ни одна ветеринарная клиника не отказалась принять щенка, даже когда журналисты в открытую говорили, что привезли его нелегально из Беларуси.

Следующим шагом было найти ему родословную. Уже другой курьер из Латвии предложила найти белорусскую родословную. По ее словам, в Беларуси есть заводчики, которые готовы продать отдельно родословную, если ее не выбрали

покупатели. Но сама сделка не состоялась. В последний момент курьер испугалась, так как собаку мы покупали не у нее. Однако, по информации "Личного дела", белорусских щенков подкладывают и под латвийские пометы. Скажем, родились два щенка. А родословных заказали на 4-5.

И в заключении, предстояло отыскать человека, который согласился бы отвезти щенка на продажу в богатые страны. Контрабандные животные разъезжаются по всему миру, самые популярные направления: Швеция, Германия, Великобритания и даже Канада. Такой человек нашелся. В тот момент она искала щенков для Дании. Два года она работает с датчанином, поставляла ему французских бульдогов. Но сейчас мода на них упала. И она решили переключиться на других маленьких собак, в том числе, шпицей. Для датчанина это прибыльный бизнес.