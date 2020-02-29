В Европе появилась страна с полностью бесплатным общественным транспортом

Такое решение принято, чтобы снизить загруженность автодорог. Отмечается, что бесплатный проезд позволит каждому домохозяйству Люксембурга сэкономить порядка 100 евро в год. Чего не скажешь о госказне - ежегодно поступления от билетов составляли 41 млн евро, или порядка 8% от общих доходов.

До сих пор в Люксембурге только 32% поездок на работу совершались на автобусе, а 19% - на поезде. Для сравнения: в Париже 68,6% поездок на работу приходится на общественный транспорт, сообщает "Медуза".

Постоянно в Люксембурге проживают 614 тысяч человек. Еще около 200 тысяч каждый день приезжают в эту страну на работу из соседних государств - например, из Бельгии, Франции и Германии. Площадь Люксембурга составляет 2586 квадратных километров.