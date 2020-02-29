Фото ⟩ Как в Старой Риге отметили Масленицу

Масленица - это праздник проводов зимы и встречи весны и солнца у восточнославянских народов, который отмечают целую неделю. Это первый городской праздник Масленицы, который отмечается публично, в городской среде.

Основное блюдо в меню мероприятия - всевозможные масленичные блины, и сладкие, и соленые. Например, блинчики с начинкой из морепродуктов, блины с мясом страуса, вегетарианский бурито, блины с осетром, датские блины с горячим вишневым соусом и взбитыми сливками и т. д. Также в меню будут безглютеновые блюда и предложения для веганов.