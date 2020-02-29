Фото ⟩ Как в Старой Риге отметили Масленицу

29 февраля в Старой Риге, на площади Ливов, до 20:00 проходит праздник приближения весны "Масленица - Большая выпечка блинов". В мероприятии принимают участие популярные рижские рестораны и шеф-повара, Рижский русский театр им. Михаила Чехова со специально подготовленной праздничной программой, а также латвийские фольклорные коллективы.
Масленица - это праздник проводов зимы и встречи весны и солнца у восточнославянских народов, который отмечают целую неделю. Это первый городской праздник Масленицы, который отмечается публично, в городской среде.
В 18:30 запланировано сжигание чучела Масленицы.
Основное блюдо в меню мероприятия - всевозможные масленичные блины, и сладкие, и соленые. Например, блинчики с начинкой из морепродуктов, блины с мясом страуса, вегетарианский бурито, блины с осетром, датские блины с горячим вишневым соусом и взбитыми сливками и т. д. Также в меню будут безглютеновые блюда и предложения для веганов.
Фото: как в Риге отмечают Масленицу