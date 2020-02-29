Эстония: пьяный мужчина в домашних тапочках врезался в автобус

Пресс-секретарь полиции Эстонии Туули Хярсон рассказала, что очевидцы сообщили об аварии на улице Вакзали в Вильянди - на парковке у театра. Audi врезался в припаркованный перед театром автобус.

По данным полиции, за рулем был 29-летний мужчина, которого доставили в арестный дом, поскольку он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пассажира, 36-летнего мужчину, увезли в больницу с места происшествия. К приезду репортера и фотографа портала Sakala на месте была скорая помощь, спасатели и полицейский автомобиль, в камере которого сидел очевидно пьяный мужчина в домашних тапочках.

Водитель автобуса Tuulikureisid Пеэтер Ныголс, рассказал, что привез в театр группу из Пыльвамаа и стоял перед театром около часа, когда в автобус сзади врезался Audi. По его словам, больше ездить на этом автобусе нельзя, автобус и пассажиров придется доставить домой в Пыльвамаа другим способом.